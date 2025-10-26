PM Modi Breaking News : आसियान देश साझा मूल्यों की डोर से बंधे हुए : मोदी

PM Modi Breaking News : आसियान देश साझा मूल्यों की डोर से बंधे हुए : मोदी

पीएम मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित

PM Modi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : पीएम मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए इसे संबोधित किया और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आसियान के देश साझा मूल्यों की डोर से बंधे हुए हैं। 21वीं सदी आसियान देशों की सदी है। बता दें कि आसियान की यह बैठक मलयेशिया में हो रही है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मलयेशियाई प्रधानमंत्री और मेरे मित्र अनवर इब्राहिम आपने मुझे आसियान परिवार में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। मैं आपको इस सफल शिखर सम्मेलन के लिए बधाई देता हूं।

भारत हमेशा से अपने सहयोगियों के साथ खड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस आसियान सम्मेलन की थीम सवावेशिता और सततता है, जो कि जो डिजिटल समावेशन, खाद्य सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन जैसे साझा प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत इन प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा अपने आसियान सहयोगियों के साथ खड़ा रहा है, चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों या अन्य चुनौतियां।

हम साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध

पीएम ने कहा, समावेशीपन और स्थिरता इस वर्ष के आसियान शिखर सम्मेलन के विषय हैं और यह विषय हमारे साझा प्रयासों को दशार्ता है। चाहे वह डिजिटल समावेशन हो, खाद्य सुरक्षा हो, या इस अशांत वैश्विक समय में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं हों। हम साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ‘भारत के देश समन्वयक की भूमि का कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस का धन्यवाद करता हूं।’ उन्होंने कहा कि अपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है।

21वीं सदी भारत और आसियान की सदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी हमारी सदी है। यह भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्यूनिटी वर्ष 2045′ और विकसित भारत 2047′ का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग तैयार करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी के साथ काम करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।