One Tree for Mother Programme : सेवा पखवाड़ा के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हड़ौदी स्कूल में पौधारोपण

As part of the Seva Pakhwada program, a tree-planting event was held at the Harodai school under the theme One Tree for Mother.
हड़ौदी विद्यालय में पौद्यारोपण करते शिक्षक व विद्यार्थी।

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हड़ौदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार और उल्लास कोऑर्डिनेटर हरपाल आर्य विशेष रूप से मौजूद रहे।
विद्यालय प्रभारी सुचित्रा के मार्गदर्शन में शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामवासियों ने मिलकर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। पौधरोपण के अवसर पर जिला एफएलएन कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार ने कहा कि वृक्ष जीवन के आधार हैं। वे हमें प्राणवायु, फल, छाया और हरियाली प्रदान करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि यह हमें मातृशक्ति के प्रति आभार प्रकट करने का भी अवसर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि लगाए गए पौधों की देखभाल जिम्मेदारी से करें।

हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए

उल्लास कोऑर्डिनेटर हरपाल आर्य ने कहा कि पेड़-पौधों के बिना जीवन अधूरा है। यदि आज हम पौधारोपण करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढिय़ों के लिए स्वच्छ पर्यावरण और हरियाली सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए। विद्यालय प्रभारी सुचित्रा ने बताया कि विद्यालय परिवार इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यही बच्चे आने वाले समय में प्रकृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों व छात्रों ने मिलकर पौधों को रोपने के साथ-साथ उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। सभी ने यह संदेश दिया कि पर्यावरण की रक्षा करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। इस अवसर पर इको क्लब प्रभारी राजेंद्र, सज्जन सिंह, निष्ठा, ज्योति राजेश जगबीर चांदनी, शिक्षिका अनामिका, राजेंद्र सिंह, विक्रम सैनी, सुनीता देवी, राजेश कुमार, उदयसिंह, सुरेन्द्र सिंह, ज्योति, राजेश कुमारी, महिंद्रा, हनुमंत सिंह, प्रदीप कुमार, राजेंद्र डीपी, सविता, नरेश कुमार मस्ता, सज्जन सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

