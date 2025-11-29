Arvind Sharma बोले – देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वालों के आरोपों पर ‘यह आंकड़ा’ करारा जवाब

Arvind Sharma बोले - देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वालों के आरोपों पर 'यह आंकड़ा' करारा जवाब
Arvind Sharma बोले - देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वालों के आरोपों पर 'यह आंकड़ा' करारा जवाब
  • तेजी से बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्था देश की आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत: डॉ अरविंद शर्मा

Arvind Sharma, (आज समाज), महेंद्रगढ़ : भारत की जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% होने पर प्रदेश के जेल एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वालों के आरोपों पर यह आंकड़ा करारा जवाब है। वे शुक्रवार देर शाम महेंद्रगढ़ भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य विवेक खैरवाल की पुत्री के लग्न समारोह में पाली के एक मैरिज पैलेस में शामिल होने पहुंचे थे।

देश की आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत

डॉ. शर्मा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 8.2% वृद्धि का अनुमान देश में तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और स्थिर अर्थव्यवस्था का संकेत है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 5.6% थी। उन्होंने कहा कि सरकार और अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह देश की आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है।
उन्होंने बताया कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं–13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष आर्थिक शक्तियों में शामिल हो चुका है।

यह हादसा अत्यंत दुखद

सहकारिता मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प से होकर गुजरता है। देश में निर्मित वस्तुओं के अधिक से अधिक उपयोग का संकल्प हर नागरिक को लेना चाहिए। दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी की मृत्यु के संबंध में पूछे गए सवाल पर डॉ. शर्मा ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है।

दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी

खेल विभाग और प्रशासन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ के विधायक क कवर सिंह यादव, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू, सुरेश यादव कुराहवटा, सुदेश यादव, अमित भारद्वाज पाली सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

