Arunachal Pradesh Breaking: अनजॉ जिले के हयुलियांग इलाके में गहरी खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों की मौत

Major Road Accident In Arunachal, (आज समाज), ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में एक ट्रक के कई फीट गहरी खाई में गिरने से 21 मजदूरों की मौत हो गई। प्रारंभिक सूत्रों के अनुसार हादसा अंजॉ जिले (Anjaw district) में भारत-चीन सीमा के पास हयूलियांग-चागलागम मार्ग पर हुआ। सभी लोग असम से मजदूरी करने अरुणाचल आए थे। सूत्रों ने बताया कि अब तक 13 शव बरामद किए गए हैं।

घायल से चला हादसे का पता

अंजॉ (Anjaw) के डिप्टी कमिश्नर मिलो कोजिन (Deputy Commissioner Millo Kojin) के अनुसार, कम से कम 17 मजदूरों के मारे जाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि यह हादसा सोमवार को हुआ था। पुलिस को बुधवार रात को इसका पता तब चला जब एक घायल व्यक्ति किसी तरह हेडक्वार्टर शहर पहुंचा और उसने अधिकारियों को इस जानलेवा हादसे के बारे में बताया। यह जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 45 किमी दूर 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। मिलो कोजिन ने बताया कि ट्रक 21 मजदूरों को ले जा रहा था।

1000 फीट नीचे गिर गया था ट्रक

पुलिस के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन गुरुवार सुबह शुरू हुआ। ट्रक कम से कम 1000 फीट नीचे गिर गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रक अरुणाचल प्रदेश में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूरों को ले जा रहा था। मारे गए 19 मजदूरों की पहचान हुई है। वे तिनसुकिया के गेलापुखुरी टी एस्टेट के थे। तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक मयंक कुमार ने पुष्टि की है कि मज़दूर तिनसुकिया ज़िले के रहने वाले थे और हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अरुणाचल प्रदेश गए थे।

मृतक 19 मजदूरों में रजनी नाग, सोनातन नाग, बुधेश्वर दीप, राहुल कुमार, जून कुमार, समीर दीप, धीरेन चेतिया, बिजय कुमार, अभय भूमिज, पंकज मंकी, अजय मंकी, रोहित मंकी, बीरेंद्र कुमार, अगर तांती, दीप गोवाला, रामचबक सोनार, संजय कुमार, करण कुमार और जोनास मुंडा शामिल हैं।

ये भी पढ़ें : Tragic Accident On NH 44 : बारात में जा रही सात गाड़ियों को ट्रक ने रौंदा, दर्जनों बाराती घायल