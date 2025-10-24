Artificial Rain in Delhi: दिल्ली में होगी ‘नकली बादलों’ से असली बारिश! शुरू हुई क्लाउड सीडिंग की तैयारी, जानें पहले किन शहरों में बरसे झूठे बादल

Mohit Saini
Artificial Rain in Delhi: सर्दियों के आगमन के साथ ही, दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है। गुरुवार सुबह, शहर का AQI “बेहद खराब” श्रेणी में पहुँच गया, जबकि आनंद विहार “गंभीर” श्रेणी में पहुँच गया। दिवाली के बाद हवा की गति में आई कमी ने राजधानी भर में धुंध की स्थिति को और बदतर बना दिया है।

बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए, अधिकारियों ने क्लाउड सीडिंग के ज़रिए कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) कराने का फ़ैसला किया है। इस अभियान के लिए तैयार एक विशेष रूप से सुसज्जित सेसना विमान कानपुर से उड़ान भरकर मेरठ पहुँच चुका है। सूत्रों के अनुसार, अगर मौसम अनुकूल रहा, तो शुक्रवार से अगले 72 घंटों के बीच कभी भी क्लाउड सीडिंग शुरू हो सकती है।

भारत के लिए क्लाउड सीडिंग कोई नई बात नहीं

हालाँकि यह विचार भविष्यवादी लग सकता है, लेकिन कृत्रिम वर्षा कराना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। क्लाउड सीडिंग के प्रयोग 1951 से शुरू हुए हैं, जब टाटा फर्म द्वारा भू-आधारित सिल्वर आयोडाइड जनरेटर का उपयोग करके पश्चिमी घाट में इसका पहला परीक्षण किया गया था।

तब से, इसी तरह के प्रयोग कई बार किए गए हैं – कर्नाटक (2003, 2004, 2019), महाराष्ट्र (2004), आंध्र प्रदेश (2008), और तमिलनाडु (तीन बार) में – मुख्यतः सूखे से निपटने के लिए। विश्व स्तर पर, पहला क्लाउड सीडिंग प्रयोग 1946 में अमेरिका में हुआ था, जिसने कृत्रिम मौसम परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया।

क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है?

क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक मौसम परिवर्तन प्रक्रिया है जो वर्षा को प्रेरित करने में मदद करती है। विमान नमी से भरे बादलों से होकर उड़ते हैं और सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या क्लोराइड कण छोड़ते हैं। ये कण पानी की बूंदों को संघनित करके बड़ी बूंदें बनाने में मदद करते हैं जो अंततः वर्षा के रूप में गिरती हैं। हालाँकि, यह प्रक्रिया तभी काम करती है जब वायुमंडल में पहले से ही पर्याप्त बादल और आर्द्रता हो – सफल वर्षा के लिए कम से कम 40% नमी आवश्यक है।

दिल्ली में यह कैसे किया जाएगा?

दिल्ली के लिए, वैज्ञानिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक आतिशबाज़ी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। विमान के पंखों में 8 से 10 आतिशबाज़ी के फ्लेयर पॉकेट लगे होते हैं जिनमें विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं। जब विमान उपयुक्त बादलों तक पहुँचता है, तो रसायन छोड़े जाते हैं और बादलों के नीचे विस्फोटित होते हैं, जिससे संघनन और वर्षा शुरू होती है। यह प्रक्रिया संभावित रूप से 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में ज़हरीले धुंध से बहुत ज़रूरी राहत मिल सकती है।

केजरीवाल सरकार की पूर्व क्लाउड सीडिंग योजना

दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए पहले कृत्रिम वर्षा की योजना बनाई थी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने राजधानी में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा था, जिसे पर्यावरण मंत्रालय से मंज़ूरी भी मिल गई थी।

हालाँकि, तकनीकी और तार्किक चुनौतियों के कारण, उस समय यह योजना लागू नहीं हो सकी थी। अब, मौसम की स्थिति एक बार फिर अनुकूल होने के साथ, दिल्ली में आखिरकार कृत्रिम वर्षा हो सकती है – स्वच्छ और साँस लेने योग्य हवा के लिए नकली बादलों को असली बारिश में बदलने का एक वैज्ञानिक प्रयास।