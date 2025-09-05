AI Syllabus: हरियाणा के स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई

अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा एआई स्लेबस

AI Syllabus, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के स्कूल में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए करीब एक लाख टीचरों को चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस चार फेज में लागू किया जाएगा। पहले फेज में क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए शुरू किया जाएगा, उसके बाद इसे क्लास 10, 11 और 12 तक विस्तार दिया जाएगा।

टीचर, क्लास और टीचिंग में एआई एक्यूपमेंट को भी शामिल किया जाएगा, ताकि लेसन को अधिक आकर्षक और व्यावहारिक बनाया जा सके। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी अपने स्तर पर इस मुहिम को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द इस पर बचा हुआ काम पूरा कर लिया जाए।

प्रत्येक जिले के दो मास्टर ट्रेनर को दी जा चुकी ट्रेनिंग

हरियाणा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षकों के लिए एक व्यापक पांच-डेट ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया है, जिसमें बुनियादी एआई अवधारणाएं, त्वरित इंजीनियरिंग, कक्षा अनुप्रयोग, मूल्यांकन और परीक्षा की तैयारी शामिल है। प्रत्येक जिले के दो मास्टर ट्रेनर को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब वे अन्य शिक्षकों के लिए सत्र संचालित करेंगे।

नौकरियों के लिए संभावनाएं होंगी मजबूत

शिक्षा विभाग अधिकारियों ने बताया कि पांच विषयों में 40-45 मिनट की अवधि में पढ़ाए जाने वाले इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मकता, समस्या-समाधान कौशल और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ाना है, जिससे उच्च शिक्षा और नौकरियों के लिए उनकी संभावनाएं मजबूत होंगी। एआई शिक्षकों को स्लाइड, ग्राफिक्स, तालिकाएं और नोट्स बनाने जैसे नियमित कार्यों में अधिक कुशलता से मदद करेगा।

25 से 29 सितंबर चलेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम

डाइट डिंग द्वारा 25 से 29 सितंबर तक एक जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां सिरसा जिले के 50 शिक्षकों को एआई की बुनियादी बातों, परियोजना-आधारित शिक्षा, प्रश्नपत्र डिजाइन और मूल्यांकन तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : केंद्रीय कृषि मंत्री से की पंजाब के लिए तत्काल पैकेज की मांग