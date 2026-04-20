Arshdeep Singh Yuzvendra Chahal Video: अर्शदीप ने चहल को किया ट्रोल! एक्ट्रेस वाले मैसेज पर मैदान के बाहर मचा बवाल

Arshdeep Singh Yuzvendra Chahal Video: इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अक्सर न सिर्फ अपने ऑन-फील्ड परफॉर्मेंस बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि चहल अक्सर उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं, उन्हें “क्यूट” कहते हैं। यह बयान तुरंत वायरल हो गया—और अब, यह टीम के अंदर एक हल्के-फुल्के पल में बदल गया है।

अर्शदीप सिंह ने चहल की टांग खींची

Arshdeep Singh and Musheer Khan trolling Yuzvendra Chahal over his CUTE message to Taniya Chatterjee. Chahal’s reaction says everything 😂❤️ pic.twitter.com/MzBgWLsshd — TEJASH (@Tejashyyyyy) April 18, 2026

पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों का एक मजेदार वीडियो अभी ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है। क्लिप में, खिलाड़ी एक फ्लाइट के अंदर मस्ती करते हुए, हंसी-मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अर्शदीप सिंह चहल को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए, बार-बार “क्यूट… क्यूट…” कहते हुए और वायरल दावों की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लगातार चिढ़ाने से सभी हंस पड़े, जिसमें खुद चहल भी शामिल थे, जो अपने टीममेट्स के साथ हंसना बंद नहीं कर सके।

वायरल टीज़िंग के पीछे का कॉन्टेक्स्ट

अर्शदीप का मज़ाक तानिया चटर्जी के हाल के दावे का सीधा रेफरेंस था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चहल उनकी फ़ोटो पर रिएक्ट करते हैं और उन्हें मैसेज करके “क्यूट” कहते हैं। इस क्लिप के बाद से सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर रिएक्शन आए हैं, और फ़ैन्स इस घटना के मज़ेदार पहलू का मज़ा ले रहे हैं।

विवाद ने गंभीर मोड़ लिया

हालांकि वीडियो में मामला हल्का-फुल्का दिखाया गया है, लेकिन खबर है कि स्थिति और बिगड़ गई है। एक्ट्रेस के दावों और उसके बाद हुई ट्रोलिंग के बाद, चहल ने कड़ा रुख अपनाया है और मानहानि का केस किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा है। तानिया ने खुद इस कानूनी डेवलपमेंट को कन्फर्म किया है, जिससे यह मामला और ज़्यादा ध्यान खींच रहा है।

तानिया चटर्जी कौन हैं?

तानिया चटर्जी एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो वेब सीरीज़ गंदी बात सीज़न 4 में अपनी मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उन्हें मेनस्ट्रीम में ज़्यादा पहचान नहीं मिली है, लेकिन वह अपनी बोल्ड सोशल मीडिया प्रेज़ेंस और वायरल लुक्स के लिए चर्चा में रहती हैं।