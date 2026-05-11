Arshdeep Singh Samreen Kaur: IPL छोड़ पहाड़ों में सुकून के पल बिताते दिखे अर्शदीप सिंह, समरीन संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Arshdeep Singh Samreen Kaur: भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं इस बार अपनी गेंदबाज़ी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही लव लाइफ के लिए। चल रहे IPL सीज़न के बीच, पंजाब के इस तेज़ गेंदबाज़ को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों में अपनी कथित गर्लफ्रेंड और पंजाबी एक्ट्रेस-मॉडल समरीन कौर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा गया।

धर्मशाला से इस कपल के प्यारे वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं, जिससे फैंस उनके रिश्ते को लेकर उत्साहित और उत्सुक हो गए हैं।

पहाड़ियों में बिताए रोमांटिक पल हुए वायरल

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ऑनलाइन घूम रहे कई क्लिप्स में अर्शदीप सिंह और समरीन कौर को धर्मशाला की खूबसूरत घाटियों और सड़कों पर हाथ में हाथ डाले चलते हुए दिखाया गया है। सादे कैज़ुअल कपड़ों में सजे ये दोनों, क्रिकेट की दुनिया की चकाचौंध से दूर, शांति भरे पलों का आनंद लेते हुए पूरी तरह से रिलैक्स नज़र आए। जैसे ही इस जोड़ी ने मिलकर इस पहाड़ी शहर को घूमा, फैंस ने तुरंत उनके बीच की ज़बरदस्त केमिस्ट्री को नोटिस कर लिया।

धर्मशाला के मॉल रोड पर बिना किसी सिक्योरिटी के दिखे ये कपल

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एक और वायरल वीडियो में, अर्शदीप और समरीन को धर्मशाला के मशहूर मॉल रोड पर बिना किसी सिक्योरिटी या साथ-साथ चलने वाले लोगों के टहलते हुए देखा गया।

भारतीय क्रिकेटर की सादगी ने खास तौर पर फैंस का ध्यान खींचा। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने अर्शदीप की बढ़ती शोहरत के बावजूद ज़मीन से जुड़े रहने के लिए उनकी तारीफ की।

उस जगह पर मौजूद स्थानीय लोग और टूरिस्ट क्रिकेटर को देखकर साफ तौर पर उत्साहित दिखे, और कई फैंस ने अपने फोन पर इस जोड़ी की तस्वीरें और वीडियो बनाए।

अर्शदीप का सादा लुक फैंस का दिल जीत गया

अर्शदीप ने अपना लुक बेहद कैज़ुअल रखा था, उन्होंने टी-शर्ट के साथ आरामदायक पजामा पहना था, जबकि समरीन कौर ने भी ढीली टी-शर्ट और आरामदायक कपड़े चुने थे।

भीड़ और IPL के दबाव से दूर, यह कपल पहाड़ों में एक साथ शांत और निजी पलों का आनंद लेता हुआ लग रहा था।

समरीन कौर कौन हैं?

समरीन कौर पंजाबी एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। हालांकि वह पंजाबी सिनेमा और मॉडलिंग में एक्टिव हैं, लेकिन उनका जन्म और परवरिश जम्मू-कश्मीर में हुई है।

यह एक्ट्रेस पहले ’83’ नाम की बायोपिक स्पोर्ट्स फिल्म में नज़र आ चुकी हैं, जो भारत की 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है।

फिल्मों के अलावा, समरीन गुरु रंधावा और बादशाह जैसे मशहूर सितारों के साथ म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुकी हैं। अपने ग्लैमरस स्टाइल और सोशल मीडिया पर मौजूदगी के लिए मशहूर, समरीन की अपनी एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है।

अर्शदीप और समरीन के बीच के रिश्ते पर फैंस की प्रतिक्रिया

हालांकि अर्शदीप सिंह और समरीन कौर, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर उन्हें साथ देखे जाने से उनके डेटिंग की अफ़वाहें और तेज़ हो गई हैं।

फैंस अब इस कथित कपल से जुड़ी हर अपडेट पर बेसब्री से नज़र रख रहे हैं, और कई लोग तो उन्हें इस समय के सबसे प्यारे सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक बता रहे हैं।