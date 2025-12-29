Arshad Warsi Marriage: शादी के खिलाफ थे, अरशद वारसी के सास-ससुर

कहा- मुस्लिम लड़का, वो भी बेरोजगार
Arshad Warsi Marriage, (आज समाज), मुंबई: फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी जोड़ियां ऐसी हैं, जिनमें कपल का धर्म अलग-अलग है। इन्हीं कपल्स में से एक हैं अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने साल 1996 में मारिया गोरेटी से शादी रचाई। अरशद वारसी मुस्लिम हैं और उनकी पत्नी कैथोलिक हैं। दोनों का धर्म अलग होने को लेकर हाल ही में अरशद वारसी ने खुलासा किया कि शुरूआ में उनके इन लॉज इस शादी के खिलाफ थे।
अरशद वारसी ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी मारिया गोरेटी के कैथोलिक माता-पिता को जब उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें काफी घबराहट हुई थी। लेकिन वक्त और समझ के साथ धीरे-धीरे सब कुछ बदल गया। साथ ही, एक्टर ने ये भी बताया कि उनकी लव स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई।
कुछ ऐसा था मारिया के परिवार का रिएक्शन
हाल ही में मीडिया से बात करते हुए अरशद ने कहा कि मारिया के माता-पिता हमारी शादी से इसलिए परेशान थे, क्योंकि ये एक इंटरफेथ शादी थी और वैसी नहीं थी जैसा उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोचा था। उनके रिएक्शन को याद करते हुए अरशद ने कहा, वो थोड़े घबराए हुए थे। कैथोलिक लड़की और मुस्लिम लड़का। वो दोनों बहुत शरीफ हैं। उनकी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। वो थोड़े से घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मारिया किसी दूसरे कैथोलिक लड़के से शादी करेगी जो 9-5 की नौकरी करेगा और इसने मुस्लिम लड़का पकड़ लिया और वो भी बेरोजगार।
वो अब बहुत खुश हैं
अरशद ने आगे बताया, उनके दिल में ये बात थी कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। उन्हें ये भरोसा था कि वो हमारी बेटी का ख्याल रखेगा। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। वो अब बहुत खुश हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें अपने घर में रहने पर मजबूर करती है, लेकिन हम किसी भी तरह जुगाड़ करके उन्हें यहां ले आए।
ऐसे शुरू हुई अरशद वारसी की लव स्टोरी
अरशद वारसी ये भी बताया कि मारिया के साथ उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। अरशद पहली बार मारिया से जेवियर कॉलेज में मिले थे, जहां वो एक कॉम्पिटिशन को जज करने गए थे। उनकी दोस्ती तब और गहरी हुई जब मारिया उनके साथ थिएटर प्ले करने लगीं। वो दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि, मारिया ने उन्हें हां कहने से पहले कई बार मना किया था।