Bigg Boss 19 में ‘जॉली’ अरशद वारसी की एंट्री, अक्षय संग मिलकर लेंगे घरवालों की क्लास

Bigg Boss 19, आज समाज, नई दिल्ली :सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 लगातार नए ट्विस्ट के साथ चर्चा में बना हुआ है। घर को अपना नया कैप्टन मिल गया है, लेकिन वीकेंड का वार एपिसोड में प्रशंसकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है। इस बार सलमान खान की जगह बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और अक्षय कुमार होस्ट की भूमिका में नज़र आएंगे।

अरशद की वापसी इसे खास बनाती है। वह 18 साल बाद बिग बॉस में वापस आ रहे हैं, उन्होंने शो के पहले सीज़न को होस्ट किया था। प्रशंसक अपने चहेते “जॉली” को अक्षय कुमार के साथ मंच पर वापस देखकर बेहद खुश हैं।

अरशद वारसी की वापसी क्यों

पिछले वीकेंड का वार में, सलमान ने खुद घोषणा की थी कि अरशद और अक्षय शो में शामिल होंगे। अरशद का बिग बॉस से नाता बहुत पुराना है। वे सीज़न 1 का चेहरा थे। अब, लगभग दो दशक बाद, दर्शक उन्हें एक बार फिर होस्ट के रूप में देखेंगे। उनके साथ, अक्षय कुमार भी अपनी ख़ास ऊर्जा लेकर आएंगे। दोनों के शो में अपनी आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 का प्रमोशन करने की उम्मीद है।

सलमान खान कहाँ हैं?

जो लोग सोच रहे हैं कि सलमान इस हफ़्ते क्यों नहीं दिखाई देंगे, उनके लिए बता दें कि सुपरस्टार फ़िलहाल लद्दाख में अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान की शूटिंग में व्यस्त हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण, वे इस वीकेंड का वार होस्ट नहीं करेंगे, जिससे अरशद और अक्षय को मंच संभालने का मौका मिलेगा।

इस हफ़्ते कौन नॉमिनेट हुआ है?

अब तक वीकेंड का वार के दो एपिसोड बिना किसी निष्कासन के प्रसारित हो चुके हैं। लेकिन इस हफ़्ते, एक प्रतियोगी का सफ़र आखिरकार खत्म हो जाएगा। चार नॉमिनेट हुए हैं मृदुल तिवारी, आवेज़ दरबार, नतालिया जानोसज़ेक और नगमा मिराजकर।

इस बहुप्रतीक्षित एपिसोड के दौरान उनमें से एक बिग बॉस के घर को अलविदा कह देगा। अरशद वारसी की शानदार वापसी, अक्षय कुमार का जलवा और सीज़न का पहला एलिमिनेशन। इस वीकेंड का वार में कुछ कम नाटकीय नहीं होने वाला है।