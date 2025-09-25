Punjab Crime News : पाकिस्तान से मंगवाई हेरोइन की खेप सहित गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी से छह किलो हेरोइन बरामद की

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की तरफ से नशा तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं। पाकिस्तानी नशा तस्कर भारत में बैठे अपने साथियों के सहयोग से यह तस्करी करने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश पुलिस पूरी चौकसी के साथ ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है जिनके तार सीमा पार जाकर जुड़ रहे हैं।

ताजा मामले में ऐसी ही कार्रवाई करते हुए जिला देहाती पुलिस ने एक तस्कर को छह किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जिला तरनतारन निवासी जोबनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी से पुलिस ने हेरोइन के अलावा एक बिना नंबर की बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पाकिस्तानी तस्करों से संबंध हैं। वह उनके द्वारा भेजी नशे की खेप पंजाब के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई करता था।

बाइक पर नशा सप्लाई करने जा रहा था आरोपी

डीएसपी अटारी लखविंदर सिंह ने बताया कि थाना घरिंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि जोबनप्रीत सिंह बाइक पर हेरोइन सप्लाई करने जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पुल खासा के पास नाकाबंदी की। इस दौरान आरोपी को छह किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाना घरिंडा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की छानबीन की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि नशे की खेप मंगवाने में और कौन-कौन शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच में जिसका भी नाम सामने आया, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा।

तीन किलो से ज्यादा हेरोइन सहित तीन तस्कर पकड़े

सीमा पार से पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भेजी हेरोइन की खेप को समेत बीएसएफ के जवानों ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 3.373 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बीएसएफ ने फिलहाल जांच का हवाला देते हुए तस्करों की पहचान नहीं बताई है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक लेकर सीमा क्षेत्र में घूम रहे थे। बीएसएफ जवानों को उनकी हरकतें संदिग्ध लगीं। उन्हें रोककर हिरासत में लिया गया। जांच दौरान सामने आया कि आरोपी नशा तस्करी है। आरोपियों से बरामद मोबाइल में संदिग्ध विदेशी संपर्क पाए गए।

