Kaithal News : चुनावी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में कथित ‘गड़बड़ी’ के चलते सरपंच निलंबित

By
Anurekha Lambra
-
0
39
Kaithal News : चुनावी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में कथित 'गड़बड़ी' के चलते सरपंच निलंबित
Kaithal News : चुनावी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में कथित 'गड़बड़ी' के चलते सरपंच निलंबित

Kaithal News,  (आज समाज), कैथल : कैथल जिला प्रशासन द्वारा जिले के गांव संगतपुरा गांव सरपंच सोनिया को निलंबित किये जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला सरपंच द्वारा चुनावी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में सत्य को छिपाया गया है। सरपंच पर आरोप है कि चुनाव के दौरान नामांकन के समय दिए शपथ पत्र में यह उल्लेख किया था कि उनके परिवार द्वारा किसी भी पंचायती भूमि पर कब्जा कोई नहीं किया गया, लेकिन बाद में गांव  के ही बलजीत सिंह ने शिकायत देते हुए ये दावा पेश किया सरपंच के परिवार द्वारा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

शिकायत मिलते ही प्रशासन ने उक्त मामले की जांच शुरू की

महिला सरपंच के खिलाफ उक्त शिकायत मिलते ही प्रशासन ने उक्त मामले की जांच शुरू की। वहीं इस बारे महिला सरपंच प्रतिनिधि संदीप ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि शुरुआती जांच में कहीं भी किसी तरह का कोई कब्जा साबित नहीं हुआ था। प्रतिनिधि संदीप शिकायतकर्ता बलजीत सिंह चुनाव के समय सरपंच के विरोधियों में शामिल था।

प्रस्तुत तर्क संतोषजनक नहीं पाए गए

वहीं जिला प्रशासन निलंबन से पूर्व सरपंच को नोटिस जारी कर सात के भीतर जवाब मांगा गया था। उक्त मामले मामले में 2 सितंबर को उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दिया, जिसके बाद 9, 16, 29 अक्टूबर और 10 नवंबर को डीसी कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए। वहीं मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि प्रस्तुत तर्क संतोषजनक नहीं पाए गए। उपायुक्त ने आदेश दिया है कि पंचायत की सभी चल-अचल संपत्तियों का प्रभार तुरंत पांच सदस्यीय बहुमत समूह को सौंपा जाए।

ये भी पढ़ें: CM Nayab Saini ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले – विपक्ष ने पिछले 70 साल में राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया