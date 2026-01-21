Prayagraj Plane Crash: प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश

माघ मेला परिसर से 3 किलोमीटर दूर गिरा प्लेन
Prayagraj Plane Crash, (आज समाज), प्रयागराज: प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते-उड़ते डगमगाया और तालाब में गिर गया। जहां हादसा जहां हुआ, वह शहर के बीचों-बीच का इलाका है। यहां तालाब से सटा हुआ स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां हैं। हादसा बुधवार दोपहर 12 बजे माघ मेले से 3 किमी दूर केपी कॉलेज के पीछे हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए और तालाब में गिरे। वहां दलदल में फंस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। कुछ ही देर में सेना का हेलिकॉप्टर भी पहुंच गया। हालांकि, तालाब में विमान गिरा, वहां चारों तरह जलकुंभी उगी हुई है। ऐसे में एयरक्राफ्ट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई। एक पायलट की तस्वीर सामने आई है। जिन लोगों ने पायलट को दलदल से बाहर निकाला, उनके साथ पायलट ने तस्वीर खिंचवाई।
3 लोगों को बाहर निकाला गया
एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद शाबिर ने बताया, पास में स्कूल है। बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे थे, तभी तेज लाल रंग दिखाई दिया। दो मिनट बाद पैराशूट खुल गए। जहाज तालाब में गिर गया। अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। तीनों लोग वर्दी में थे।
एयरफोर्स ने कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी के आदेश दिए
पीआरओ डिफेंस विंग कमांडर देबार्थों धर ने बताया- आईएएफ का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। उसे सुरक्षित रूप से सुनसान इलाके में उतारा गया, जिससे आम लोगों की जान-माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है।