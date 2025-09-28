Kupwara Encounter : कुपवाड़ा में सेना ने मार गिराए दो आतंकी

एलओसी के बिल्कुल नजदीक सेना ने दिया कार्रवाई को अंजाम

Kupwara Encounter (आज समाज), कुपवाड़ा : एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने यह कामयाबी उस समय हासिल की जब ये दोनों आतंकी एलओसी पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, शव एलओसी के बहुत करीब पड़े हैं। सीमा पार से गोलीबारी के खतरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें निकालने का अभियान जारी है।

मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ज्ञात रहे कि पिछले 8 दिनों में सेना और आतंकवादियों के बीच यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 20 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था। वहीं एसपीओ समेत दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुठभेड़ दूदू-बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवाह में सोजधार के जंगलों में हुई थी।

रविवार सुबह दी थी जम्मू एयरपोर्ट पर धमाके की धमकी

जम्मू एयरपोर्ट प्रशासन को रविवार सुबह ईमेल से एक निजी एयरलाइन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ और पुलिस ने गहन तलाशी की लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ईमेल में ‘बम ब्लास्ट’ और ‘आई हैव रीच्ड’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया के एक अधिकारी ने कहा- सुबह एक ईमेल मिला था, जिसमें बम की धमकी दी गई थी। हमने सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया और किसी भी विस्फोटक की मौजूदगी को खारिज कर दिया।

सांबा में दिखाई दिया पाकिस्तनी ड्रोन

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन सुबह 6.30 बजे रामगढ़ सेक्टर के करलियान गांव के ऊपर मंडराता हुआ देखा गया, जिसके बाद वह गायब हो गया। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार से हथियार या नशीले पदार्थ न गिराए जाने की पुष्टि के लिए गांव और आसपास के इलाकों में तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें : Tamil Nadu Karur stampede : करूर रैली भगदड़ में मृतकों की संख्या 40 तक पहुंची