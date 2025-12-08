Amritsar Crime News : पांच पिस्तौल सहित हथियार तस्कर पकड़ा

Harpreet Singh
पाकिस्तान आधारित हैंडलरों के निर्देश पर कर रहा था काम

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने पाकिस्तान-समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल के एक सदस्य को पांच आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तरनतारन जिला के गांव खालड़ा निवासी संदीप सिंह के रूप में हुई है।

उसके पास से चार .30 बोर पिस्तौल (मैगजीन सहित) और एक 9 मिमी पिस्तौल (मैगजीन सहित) बरामद की गई है। पुलिस टीमों ने अपराध में उपयोग की जा रही संदिग्ध की रॉयल एनफील्ड (बुलेट) मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसे हथियारों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

पंजाब में अपराधियों को करता था सप्लाई

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी अपने साथी सैफली सिंह (जिसकी पुलिस को तलाश है) के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर हथियारों की खेप प्राप्त करता था और इन्हें पंजाब के अपराधियों व गैंगस्टरों तक पहुंचाता था। उन्होंने यह भी बताया कि सैफली सिंह ड्रोन की मदद से पाकिस्तान की तरफ से नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता था।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी ने कहा कि सीआई अमृतसर को भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास स्थित गांव खालड़ा के नजदीक बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की खेप मिलने की खुफिया सूचना मिली थी। तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीआई-अमृतसर की टीम ने तरनतारन के गांव ठठा के पास संदिग्ध संदीप सिंह को तब काबू किया जब वह हथियारों की खेप किसी पार्टी को सौंपने जा रहा था। उसके कब्जे से सभी अवैध हथियार बरामद कर लिए गए।

पुलिस ने एक ही दिन में 71 नशा तस्कर पकड़े

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए गए युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के 281वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 204 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरे राज्य में 52 एफआईआर दर्ज कर 71 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 281 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 39,580 हो गई है। इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 834 ग्राम हेरोइन, 1.5 किलो अफीम, 281 नशीली गोलियां और 20,920 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।