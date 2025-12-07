सशस्त्र बलों का साहस और अनुशासन कर्तव्य और समर्पण की मिसाल

Prime Minister Modi On Armed Forces Flag Day, (आज समाज), नई दिल्ली: आज ‘सशस्त्र सेना झंडा दिवस’ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) व अन्य नेताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दी तथा देश के लिए उनके शौर्य व बलिदान की तारीफ की।

देश की रक्षा करने के लिए गहरा आभार : मोदी

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में अटूट साहस के साथ देश की रक्षा करने के लिए सशस्त्र बलों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर, हम उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अटूट साहस के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील भी की। पीएम ने कहा, सशस्त्र बलों का अनुशासन, संकल्प और भावना हमारे लोगों की रक्षा करती है और हमारे देश को मजबूत बनाती है। उनकी प्रतिबद्धता हमारे देश के प्रति कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण है।

सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और बलिदान को सलाम : राजनाथ

राजनाथ ने एक्स पर पोस्ट में कहा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर, मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और बलिदान को सलाम करता हूं। उनका साहस हमारे देश की रक्षा करता है और उनकी निस्वार्थ सेवा हमें उस कर्ज की याद दिलाती है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। उन्होंने कहा, मैं सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में उदारता से योगदान देने का आग्रह करता हूं। आपका समर्थन उनके समर्पण का सम्मान करता है और उन लोगों को मजबूत करता है जो हमारी रक्षा करते हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी सभी भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को शुभकामनाएं दीं, और भारत की रक्षा तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी अटूट सेवा, अदम्य भावना और स्थायी योगदान को स्वीकार किया।

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया पर भारतीय सशस्त्र बलों को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए सराहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे बहादुर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के अद्वितीय समर्पण, कर्तव्य और बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का दिन है। इस दिन केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव, ब्रिगेडियर डी.एस. बसेरा, वीएसएम द्वारा झंडा फहराना मेरे लिए गर्व का क्षण है।

1949 से मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस

बता दें कि 1949 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन शहीदों और सैनिकों को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने देश की इज्जत की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिखाने और दान के ज़रिए युद्ध में घायल सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मनाया जाता है।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : आज दुनिया भारत को ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देख रही : पीएम