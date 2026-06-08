Armaan Malik Second Wife Pregnant: क्या छठी बार पिता बनने वाले हैं अरमान मलिक? दूसरी पत्नी की ‘गुड न्यूज’ ने मचाई हलचल

Armaan Malik Second Wife Pregnant: पॉपुलर यूट्यूबर और एक्टर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार उनके परिवार में एक नए सदस्य के आने की अफवाहों को लेकर। अपनी अलग फैमिली लाइफ के लिए जाने जाने वाले अरमान अभी अपने घर में अपनी दो पत्नियों, पायल मलिक और कृतिका मलिक, और अपने पांच बच्चों के साथ रहते हैं।

हाल ही में एक वायरल वीडियो ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यूट्यूबर छठी बार पिता बनने की तैयारी कर रहे हैं।

अरमान मलिक ने दिया बड़ा हिंट

सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो क्लिप में अरमान परिवार के लिए आने वाली “अच्छी खबर” के बारे में टीज़ करते हुए दिख रहे हैं। बातचीत के दौरान, वह शरारत से कृतिका मलिक को देखते हैं और कहते हैं, “वह शरमा रही है।”

इस बात ने तुरंत फैंस के बीच अटकलों को हवा दे दी, जिनमें से कई ने मान लिया कि कृतिका शायद दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं।

एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, पायल मलिक ने मज़ाक में कहा कि वह सोच रही थीं कि कृतिका का वज़न हाल ही में क्यों बढ़ रहा है, जिससे प्रेग्नेंसी की अफवाहें और तेज़ हो गईं।

“एक नया नन्हा मेहमान आ रहा है”

वीडियो में, अरमान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि परिवार में एक और छोटा सदस्य जुड़ने वाला है। वह खुशी से बताते हैं कि उनका सबसे छोटा बच्चा, रुद्र, जल्द ही किसी के घर आएगा, और एक्साइटमेंट से कहते हैं कि एक नया बच्चा आने वाला है। उनके कमेंट्स तेज़ी से वायरल हो गए, जिससे फैंस को लगा कि मलिक परिवार अपने छठे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रहा है।

क्या कृतिका मलिक सच में प्रेग्नेंट हैं?

बड़े पैमाने पर लग रहे अंदाज़ों के बावजूद, असलियत काफी अलग लगती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कृतिका मलिक प्रेग्नेंट नहीं हैं। खबर है कि यह “अच्छी खबर” उनकी छोटी बहन से जुड़ी है, जो बच्चे की उम्मीद कर रही है।

परिवार की इस मज़ेदार बातचीत को कई दर्शकों ने प्रेग्नेंसी की घोषणा समझ लिया, जिससे ऑनलाइन कन्फ्यूजन हो गया। इस वजह से, अरमान मलिक फिलहाल दोबारा पिता नहीं बनने वाले हैं—कम से कम अभी के लिए तो नहीं।

अरमान मलिक का परिवार

अरमान मलिक पहले से ही पाँच बच्चों के पिता हैं। अपनी पहली पत्नी पायल मलिक से उनके चार बच्चे हैं — तीन बेटे और एक बेटी। अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक से उनका एक बेटा है जिसका नाम ज़ैद है।

दिलचस्प बात यह है कि कृतिका ने भविष्य में और बच्चे पैदा करने की अपनी इच्छा खुलकर ज़ाहिर की है, जिससे फ़ैन्स में यह जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि क्या परिवार कभी फिर से बढ़ सकता है।

वायरल वीडियो पर फ़ैन्स का रिएक्शन

इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा पैदा कर दी है, फ़ैन्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह सच में एक इशारा था या बस एक हल्का-फुल्का फ़ैमिली मोमेंट। हालाँकि अब अफ़वाहें साफ़ हो गई हैं, लेकिन वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फ़ॉलोअर्स मलिक परिवार के हर अपडेट पर कितनी बारीकी से नज़र रखते हैं। फ़िलहाल, यह चर्चित “अच्छी ख़बर” कृतिका की बहन की है, न कि यूट्यूबर के घर की।