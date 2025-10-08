Armaan Malik News: अरमान मलिक का हैरान कर देने वाला फैसला! अब दोनों बीवियों संग बसेंगे दुबई में 

Armaan Malik News: लोकप्रिय भारतीय यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं — लेकिन इस बार मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है। अपनी अनोखी निजी ज़िंदगी और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फॉलोअर्स के लिए मशहूर अरमान कथित तौर पर तीन महिलाओं से शादी करने की शिकायत के बाद कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, जो हिंदू पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ है।

View this post on Instagram A post shared by Armaan Malik (@armaan__malik9)

अफ़वाहें फैलने लगीं कि इस विवाद के चलते अरमान को अपनी एक पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि यूट्यूबर ने ऐसा करने से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है — और उनके इस नए कदम ने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है।

अरमान का दुबई जाना

तलाक की अटकलों के बीच, अरमान हाल ही में अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के साथ दुबई गए। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने वहाँ एक नया प्रॉपर्टी व्यवसाय शुरू किया है, जिसका प्रबंधन उनकी दोनों पत्नियाँ – कृतिका और पायल मलिक – मिलकर करेंगी।

हालांकि, जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा, वह था उनका यह बयान कि वह अपने पूरे परिवार को स्थायी रूप से दुबई में बसाने की योजना बना रहे हैं। इस खुलासे ने उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है और सोशल मीडिया पर इस पर ज़ोरदार चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

अरमान ने दुबई क्यों बसने का फैसला किया

अपने फैसले के पीछे का कारण बताते हुए, अरमान ने कहा कि दुबई की क़ानून व्यवस्था एक पुरुष को दो पत्नियों के साथ रहने की अनुमति देती है, जबकि भारत में हिंदू क़ानून के तहत ऐसा करना वर्जित है। वहाँ जाकर, उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर किसी भी क़ानूनी उलझन या सार्वजनिक जाँच का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कृतिका अरमान के फ़ैसले का पूरा समर्थन करती हैं, और उनकी दोनों पत्नियाँ एक परिवार के रूप में दुबई जाने पर सहमत हैं।

तलाक की कोई योजना नहीं

अरमान के हालिया बयानों और कार्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका अपनी किसी भी पत्नी को तलाक देने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि वह अपने परिवार को साथ रखने के लिए दृढ़ हैं—चाहे इसके लिए दूसरे देश में जाना ही क्यों न पड़े। हालांकि, न तो अरमान और न ही उनकी पत्नियों—पायल मलिक और कृतिका मलिक—ने कानूनी मामले या उनके स्थानांतरण की योजना के बारे में चल रही अफवाहों पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है।

अरमान के फैसले पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

अरमान के विदेश जाने के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। जहाँ कुछ प्रशंसकों ने उनके परिवार को साथ रखने के उनके संकल्प की सराहना की है, वहीं अन्य ने उनके इस अनोखे कदम पर आश्चर्य और अविश्वास व्यक्त किया है। एक बात तो तय है—अरमान मलिक सुर्खियों में बने रहना कभी नहीं छोड़ते। चाहे वह उनका पारिवारिक जीवन हो, व्यावसायिक उपक्रम हों, या साहसिक फैसले हों, यह YouTuber इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना रहता है।

यह भी पढ़ें: Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी