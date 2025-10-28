Arjun Rampal Gabriella Demetriades Photos: सीढ़ियों पर 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग रोमांस करते दिखे अर्जुन रामपाल, गैब्रिएला संग वायरल हुई कोजी तस्वीरें

Arjun Rampal Gabriella Demetriades Photos: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल और उनकी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश और चर्चित जोड़ों में से एक हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ की झलकियाँ शेयर करते रहते हैं, लेकिन गैब्रिएला की अर्जुन के साथ एक रोमांटिक और आरामदायक पल वाली हालिया पोस्ट ने वाकई इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

सीढ़ियों पर रोमांटिक पल ने जीता दिल

गैब्रिएला ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अर्जुन के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं, और एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। वायरल हो रही तस्वीर में, यह जोड़ा सीढ़ियों पर एक-दूसरे को गले लगाए खड़ा दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने गैब्रिएला को प्यार से अपने पास रखा है और प्यार से अपना सिर उनके कंधे पर टिका रखा है – यह एक ऐसा पोज़ है जो उनके गहरे स्नेह और बंधन को बखूबी दर्शाता है।

प्रशंसक इस जोड़ी की तारीफ़ करते नहीं थक रहे

तस्वीरों की सादगी और गर्मजोशी ने प्रशंसकों का दिल पिघला दिया है। कमेंट सेक्शन दिल वाले इमोजी और तारीफ़ों से भरा पड़ा है, कई लोग उन्हें “बेहतरीन कपल गोल्स” कह रहे हैं। प्रशंसक उनकी सहज केमिस्ट्री और हर तस्वीर में प्यार और सुकून बिखेरने के उनके अंदाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं।

प्यार की कोई उम्र नहीं होती

14 साल के अंतर के बावजूद – अर्जुन 50 साल के हैं और गैब्रिएला 36 साल की – उनका रिश्ता खूबसूरती से खिल रहा है। यह जोड़ा कई सालों से साथ है और उनके दो प्यारे बेटे हैं – अरिक और एक और बेटा जो 2023 में पैदा होगा।

मिला-जुला परिवार, खूबसूरत रिश्ता

अर्जुन की पिछली शादी से दो बेटियाँ, माहिका और मायरा भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी बेटियों का गैब्रिएला के साथ एक मधुर रिश्ता है, और परिवार को अक्सर सैर-सपाटे और छुट्टियों के दौरान साथ देखा जाता है।

एक बार फिर कपल गोल्स सेट करना

यह ताज़ा रोमांटिक तस्वीर एक और याद दिलाती है कि अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रियड्स बॉलीवुड के सबसे ज़मीनी और खूबसूरत जोड़ों में से एक हैं। वे अपनी प्रेम कहानी को अपनी शर्तों पर जीना जारी रखते हैं – अनावश्यक सुर्खियों से दूर – और ऐसा करके, वे उन प्रशंसकों के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गए हैं जो कालातीत, परिपक्व प्रेम में विश्वास करते हैं।

