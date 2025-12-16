Arjun Rampal–Gabriella Love Story: एक्टर अर्जुन रामपाल, जिन्होंने हाल ही में धुरंधर में मेजर इकबाल के अपने दमदार रोल से सबका ध्यान खींचा, एक बार फिर लाइमलाइट में हैं—इस बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अर्जुन मॉडल गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, यह बात फैंस को अच्छी तरह पता है। सालों के अंदाज़ों के बाद, कपल ने हाल ही में अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई।

अर्जुन रामपाल की 20 साल की शादी

गैब्रिएला के उनकी ज़िंदगी में आने से पहले, अर्जुन रामपाल की शादी पूर्व सुपरमॉडल मेहर जेसिया से हुई थी। इस कपल ने 1998 में लव मैरिज की थी और लगभग दो दशकों तक साथ रहे। शादी से उनकी दो बेटियां हैं। 20 साल बाद, अर्जुन और मेहर ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और आपसी सहमति से तलाक ले लिया। मेहर जेसिया: एक पूर्व सुपरमॉडल

बहुत कम लोग जानते हैं कि मेहर जेसिया 1980 के दशक के आखिर में भारत की टॉप मॉडल्स में से एक थीं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता और फैशन की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी पहचान बनाई, और भारतीय मॉडलिंग में एक जाना-माना चेहरा बन गईं।

अर्जुन की मुलाकात गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से कैसे हुई

गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स 2018 में अर्जुन रामपाल की ज़िंदगी में आईं। मिलने के कुछ समय बाद ही, दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी और जल्द ही साथ रहने का फैसला किया। उनका रिश्ता जल्द ही सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया।

उम्र के फासले पर ट्रोलिंग

अर्जुन और गैब्रिएला को 14 साल के उम्र के फासले की वजह से भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अर्जुन 52 साल के हैं, जबकि गैब्रिएला 38 साल की हैं। बुराई के बावजूद, इस कपल ने नेगेटिविटी को नज़रअंदाज़ किया और अपने रिश्ते को मज़बूत करते रहे। वे अब छह साल से ज़्यादा समय से साथ हैं।

शादी से पहले दो बच्चे

साथ रहते हुए, अर्जुन और गैब्रिएला के दो बेटे हुए। गैब्रिएला ने 2019 में अपने पहले बेटे, अरिक को जन्म दिया। चार साल बाद, कपल ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के पलों की प्यारी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं।

शादी पर अर्जुन रामपाल

अर्जुन ने हाल ही में रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में बताया कि वह और गैब्रिएला पहले ही सगाई कर चुके हैं और अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीयरबाइसेप्स के पॉडकास्ट पर पहले के एक इंटरव्यू में, अर्जुन ने शादी को “सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा” बताया था, जिससे सगाई की घोषणा फैंस के लिए और भी हैरान करने वाली हो गई।

गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स कौन हैं?

गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स का जन्म और पालन-पोषण साउथ अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने 16 साल की छोटी उम्र में फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और वहां फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की। इन सालों में, उन्होंने म्यूज़िक वीडियो और फिल्मों में काम किया और अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड भी लॉन्च किया, जिससे वह एक सफल मॉडल और एंटरप्रेन्योर बन गईं।

ये भी पढ़ें: Shivraj Patil Death: पूर्व गृहमंत्री पाटिल का निधन, कुछ समय से थे बीमार, लातूर में ली अंतिम सांस