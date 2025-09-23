Arjun Kapoor and Malaika Arora Viral Video: ब्रेकअप के बाद आमने-सामने आए मलाइका-अर्जुन, awkward पल के बाद लगाया गले 

Arjun Kapoor and Malaika Arora Viral Video, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड में रिश्ते अक्सर सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म होते हैं, कई पूर्व जोड़े दोस्त बने रहते हैं। लेकिन मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस साल की शुरुआत में अलग हुए दोनों हाल ही में फिल्म होमबाउंड की स्क्रीनिंग पर आमने-सामने आए और उनका अप्रत्याशित पुनर्मिलन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

पहले एक-दूसरे को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की

अर्जुन कपूर अपनी बहन जान्हवी कपूर का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम में पहुँचे, जबकि मलाइका भी वहाँ मौजूद थीं। वायरल हुए एक वीडियो में, पूर्व जोड़ा अचानक आमने-सामने आ गया। मलाइका ने पहले तो नज़रें मिलाने से बचने की कोशिश की, जबकि अर्जुन ने अभिनेत्री नेहा धूपिया से बातचीत शुरू करने से पहले उनकी तरफ़ एक नज़र डाली। इसके तुरंत बाद, मलाइका वहाँ से चली गईं, जिससे यह पल बेहद असहज हो गया।

वायरल हुआ आलिंगन

बाद में उसी कार्यक्रम के दौरान, नियति ने उन्हें फिर से साथ ला दिया। इस बार, उन्होंने स्थिति को शालीनता से संभालने का फैसला किया। मलाइका और अर्जुन ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और एक-दूसरे को गले भी लगाया। अर्जुन उनसे कुछ पूछते नज़र आए, जिसका जवाब मलाइका ने आगे बढ़ने से पहले दिया। यह पल छोटा था, लेकिन इंटरनेट पर हलचल मचाने के लिए काफी था।

वायरल क्लिप पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। एक यूजर ने लिखा, “एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ यह अजीबोगरीब पल – यही तो ज़िंदगी है।” एक अन्य ने इसे बस एक “अजीब पुनर्मिलन” कहा। इस बीच, कुछ प्रशंसकों ने उम्मीद जताई कि दोनों के बीच चीजें बेहतर हो सकती हैं।

6 साल का रिश्ता 2024 में खत्म

जिन लोगों को नहीं पता, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर 2024 की शुरुआत में रिश्ता खत्म होने से पहले लगभग छह साल तक एक रिश्ते में थे। हालाँकि उनके ब्रेकअप के पीछे का कारण कभी सामने नहीं आया, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार करने के बाद उनका रोमांस अक्सर सुर्खियों में रहा।