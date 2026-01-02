Arjun Bijlani Love Story: फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी! अर्जुन बिजलानी की लव स्टोरी का खुलासा, रात में गेट कूदकर मिलते थे गर्लफ्रेंड से

Arjun Bijlani Love Story: 2026 की शुरुआत पॉपुलर टेलीविज़न स्टार अर्जुन बिजलानी के लिए इमोशनली काफी भारी रही। 1 जनवरी, 2026 को उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का 73 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक के बाद निधन हो गया। अर्जुन और उनकी पत्नी नेहा स्वामी बिजलानी, जो नए साल के सेलिब्रेशन के लिए दुबई में थे, दुखद खबर सुनते ही तुरंत मुंबई लौट आए।
इस दिल तोड़ने वाले समय के बीच, फैंस ने एक बार फिर अर्जुन और नेहा की खूबसूरत लव स्टोरी पर ध्यान दिया है — एक ऐसी परियों की कहानी जो वफादारी, जुनून, दीवानगी और सालों की कमिटमेंट से भरी है। नेहा स्वामी कौन हैं? उनका रोमांस कैसे शुरू हुआ? और अर्जुन के देर रात सिर्फ उनसे मिलने के लिए गेट फांदने के पीछे क्या कहानी है? यहाँ सब कुछ है।

नेहा स्वामी कौन हैं?  

नेहा स्वामी बिजलानी एक पूर्व मॉडल हैं, जो अब एक हाउसवाइफ और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर की भतीजी भी हैं। उनकी सादगी, घुंघराले बाल, ज़मीन से जुड़ा स्वभाव और शांत पर्सनैलिटी ने तुरंत अर्जुन का दिल जीत लिया।
नेहा बहुत स्पिरिचुअल हैं और भगवान गणेश की पक्की भक्त हैं। वह हर चीज़ से पहले परिवार को प्राथमिकता देती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाले फैमिली मोमेंट्स शेयर करती हैं। अर्जुन ने हमेशा अपनी सफलता और इमोशनल ताकत के लिए नेहा को खुलकर क्रेडिट दिया है।

उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई

उनकी पहली मुलाकात लगभग 18-19 साल पहले जुहू के एक फाइव-स्टार होटल में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी। उस समय, अर्जुन अभी भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने अपना पहला शो भी साइन नहीं किया था, जबकि नेहा हाल ही में लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुई थीं।
अर्जुन याद करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले नेहा के लंबे सीधे बाल पीछे से देखे और तुरंत सोचा, “यह लड़की सच में बहुत खूबसूरत है।” एक बातचीत से दूसरी बातचीत शुरू हुई और प्यार धीरे-धीरे पनपने लगा।

वह प्रपोज़ल जिसने दिल जीत लिया

अपनी चौथी डेट पर, अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने नेहा को फोन किया और कहा:
“तुम्हें लग सकता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन… क्या तुम मुझसे शादी करोगी?” नेहा ने हाँ कहा — और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। अगले 2.5 सालों तक, अर्जुन ने नेहा को हर दिन एक गुलाब दिया।
नेहा कहती हैं, “लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा रोमांटिक हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, अर्जुन किसी की भी सोच से कहीं ज़्यादा रोमांटिक है।”

मशहूर ‘आधी रात को गेट चढ़ने वाला’ रोमांस

उनकी लव स्टोरी का सबसे यादगार और फिल्मी पल एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर के घर पर हुआ। अर्जुन ने एक बार बताया था कि देर रात, जब सब कुछ शांत होता था और आस-पास कोई नहीं होता था, तो वह नेहा से मिलने के लिए गेट पर चढ़ जाते थे।
वह हंसते हुए कहते हैं: “शुक्र है कि गेट छोटा था… और नेहा हमेशा दूसरी तरफ मेरा इंतज़ार करती थी।” नेहा मज़ाकिया अंदाज़ में कहती हैं: “शुरू में वह बचकाना लगता था, लेकिन उसके पीछे गहरी समझदारी थी। उसके साथ वड़ा पाव खाना भी 5-स्टार मोमेंट जैसा लगता था।”

शादी, परिवार और हमेशा का रिश्ता

लगभग 8-9 साल तक डेटिंग करने के बाद, अर्जुन और नेहा ने आखिरकार 20 मई 2013 को एक शानदार शादी समारोह में शादी कर ली। उन्हें 21 जनवरी 2015 को एक बेटा हुआ, जिसका नाम अयान बिजलानी है। अयान ने अपने माता-पिता को स्मार्ट जोड़ी रियलिटी शो में भी बहुत प्यारे तरीके से मिलवाया था।
अर्जुन गर्व से कहते हैं: “अगर नेहा नहीं होती, तो यह रोमांस नहीं होता। हाँ, हम बहुत लड़ते हैं, लेकिन मुझे कभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह मुझे पूरा करती है।”

मुश्किल समय में भी मज़बूती से साथ

नेहा के पिता के दुखद निधन के बावजूद, यह कपल मज़बूती से एक-दूसरे के साथ खड़ा है। उनकी यात्रा — सीक्रेट देर रात की मुलाकातों, गेट चढ़ने वाले रोमांस, और अनगिनत गुलाबों से लेकर एक स्थिर, समझदार, प्यार भरी शादी तक — सच में कपल गोल्स सेट करती है।
फैंस परिवार के लिए हिम्मत की दुआ कर रहे हैं और उन्हें प्यार भेज रहे हैं। एक बात तो पक्की है — अर्जुन बिजलानी की असल ज़िंदगी की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है।