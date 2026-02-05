Arina Chaudhry Stunning Look: स्टार मॉम के साथ छाईं क्यूटेस्ट स्टारकिड, ग्लैम लुक में दिखा मां-बेटी का रॉयल अंदाज

Arina Chaudhry Stunning Look: बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस महिमा चौधरी आजकल सिर्फ़ अपने काम की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी आरियाना चौधरी की वजह से भी सुर्खियों में हैं। महिमा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं,

और यही वजह है कि आरियाना की पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ रही है। हाल ही में 19 साल की आरियाना अपनी माँ के साथ एक स्पेशल इवेंट में शामिल हुईं, और माँ-बेटी की जोड़ी अपने एलिगेंट और मैचिंग लुक्स से तुरंत सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही।

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

उनके आउटफिट्स इतने सोच-समझकर चुने गए थे कि वे देखते ही देखते एक फैशन स्टेटमेंट बन गए, जिससे यह साबित होता है कि जब स्टाइल की बात आती है, तो यह जोड़ी जानती है कि कैसे इम्पैक्ट डालना है।

आरियाना चौधरी का यंग रॉयल लुक

आरियाना ने अपने शानदार आउटफिट से “यंग रॉयल्टी” को खूबसूरती से दिखाया। उन्होंने ऑलिव ग्रीन कलर का, भारी कढ़ाई वाला लंबा पहनावा पहना था, जिसमें वह ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट लग रही थीं। उनके कुर्ते पर बारीक सोने और बेज रंग की कढ़ाई ने ट्रेडिशनल रिचनेस का टच दिया, जबकि सामने का गहरा हरा पैनल आउटफिट को एक स्ट्रक्चर्ड और लंबा लुक दे रहा था।

यह लुक न सिर्फ़ कैमरे के लिए परफेक्ट था, बल्कि रेड कार्पेट या किसी भी हाई-प्रोफाइल इवेंट के लिए भी एकदम सही था। आरियाना ने अपनी स्टाइलिंग को ज़्यादा न करके बैलेंस्ड और फ्रेश रखा। उनके सॉफ्ट वेव्स, साइड बैंग्स और फ्रेश पिंक लिप्स ने एक यंग चार्म जोड़ा, जबकि हरे मोतियों का नेकलेस उनके आउटफिट के साथ पूरी तरह से मैच हो रहा था, जिससे पूरे लुक को एक एलिगेंट फिनिश मिला।

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

महिमा चौधरी की टाइमलेस एलिगेंस

दूसरी ओर, महिमा चौधरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह टाइमलेस एलिगेंस की परिभाषा क्यों हैं। उन्होंने क्रीम कलर की साड़ी को फ्लोरल कढ़ाई वाले जैकेट ब्लाउज़ के साथ स्टाइल किया, जिससे ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी फैशन का एक परफेक्ट फ्यूजन बना। साड़ी का सॉफ्ट फ्लो जैकेट की स्ट्रक्चर्ड फिटिंग के साथ मिलकर एक पावरफुल लेकिन ग्रेसफुल प्रेजेंस बना रहा था।

जैकेट पर फ्लोरल मोटिफ्स ने एक फेमिनिन चार्म जोड़ा, जबकि बेल्ट डिटेल ने आउटफिट को एक मॉडर्न एज दिया। महिमा का स्लीक, बीच की मांग वाला हेयरस्टाइल और सटल ग्लैम मेकअप इस बात का परफेक्ट उदाहरण था कि कैसे कम चीज़ें भी एक मज़बूत और सोफिस्टिकेटेड इम्पैक्ट डाल सकती हैं।

स्टाइल में परफेक्ट तालमेल

जो चीज़ सच में सबसे अलग थी, वह थी माँ-बेटी की जोड़ी के लुक्स के बीच खूबसूरत तालमेल। जहां एरियाना का स्टाइल यंग, ​​फ्रेश और रॉयल था, वहीं महिमा का लुक मैच्योर, पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट था। दोनों ने कॉमन एलिमेंट के तौर पर एम्ब्रॉयडरी को चुना,

फिर भी इसे अपने अनोखे तरीके से कैरी किया, जो उनकी पर्सनैलिटी और उम्र से पूरी तरह मैच करता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस इवेंट में महिमा चौधरी और एरियाना चौधरी ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी से, बल्कि अपने शानदार फैशन सेंस से भी लोगों का दिल जीत लिया।