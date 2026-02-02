Arijit Singh New Song: रिटायरमेंट के बाद आया अरिजीत सिंह का नया गाना

विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ का है गाना

Arijit Singh New Song, (आज समाज), मुंबई: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो का एक और गाना मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस गाने के बोल हैं इश्क का फीवर। गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है इसलिए ये और भी खास हो जाता है। पहले कहा जा रहा था कि सलमान खान की बैटल आॅफ गलवान का गाना मातृभूमि अरिजीत का आखिरी फिल्मी गाना होगा। पर ऐसा नहीं है। ओ रोमियो में भी अरिजीत ने गाना गाया है और वो गाना अब उनके प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के ऐलान के बाद यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया गया है।

विशाल भारद्वाज ने किया कंपोज

इश्क का फीवर गाना बेहद रोमांटिक है और ऐसा लगता है कि प्यार में डूबे आशिकों के लिए ही बनाया गया है। गाने का वीडियो 2 मिनट 12 सेकेंड का है और इसमें शाहिद कपूर एक्ट्रेस तृप्ति के खयालों में खोए नजर आ रहे हैं। गाने के बोल भी पहली बार में ही पसंद आ जाने वाले हैं। इसका टोन ऐसा है कि पहली बार में ही समझ आ जाएगा कि इसे विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया है। बेहद शांत और सीधे रूह में उतरने वाला गाना है ये।

गुलजार ने लिखे गाने के बोल

ये एक सोलो सॉन्ग है और अरिजीत ने फिर से फैंस को दीवाना बनाने की तैयारी कर ली है, शायद किसी फिल्मी गाने के जरिए आखिरी बार। गाने के बोल गुलजार ने लिखे हैं। वहीं संगीत अरेंजर और प्रोड्यूसर मेघदीप बोस हैं। टी-सीरीज के बैनर तले इस गाने को रिलीज किया गया है। गाने की शुरूआत में फरीदा जलाल का एक डायलॉग भी है। 13 फरवरी को रिलीज होने वाली ओ रोमियो का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है और इसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं।

अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास

हाल ही में अरिजीत सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने लिखा था, हैलो, सभी को हैप्पी न्यूईयर। एक श्रोता के तौर पर इतने सालों तक मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अभी से मैं प्लैबक सिंगर के तौर पर कोई और असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं। ये एक शानदार सफर था।