Arijit Singh Retirement: YouTube Topper बना अरिजीत सिंह का ये गाना, 1 बिलियन व्यूज का रिकॉर्ड

Arijit Singh Retirement: भारत के सबसे पसंदीदा सिंगर अरिजीत सिंह से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सबकी नज़र में आ गया है। जिस आवाज़ ने 15 से ज़्यादा सालों तक मॉडर्न म्यूज़िक के दौर पर राज किया, उन्होंने आधिकारिक तौर पर सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जो एक असाधारण सफ़र का अंत है।

इस इमोशनल पल के बीच, आइए अरिजीत सिंह के उस गाने पर नज़र डालते हैं जो YouTube पर टॉप पर रहा, 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ पार किए और दुनिया भर में लोगों का दिल जीतना जारी रखा।

अरिजीत सिंह का यह गाना बना YouTube ब्लॉकबस्टर

जिस गाने की बात हो रही है, वह सात साल पहले रिलीज़ हुई एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म का है, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। इस फ़िल्म में श्रद्धा कपूर और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे।

अब तक यह साफ़ हो गया होगा कि हम 2019 की हिट फ़िल्म “छिछोरे” की बात कर रहे हैं। फ़िल्म की इमोशनल कहानी की तरह ही, इसका गाना “खैरियत” भी लाखों दिलों को छू गया। अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज़ में गाया गया यह गाना टाइमलेस बन गया।

“खैरियत” ने YouTube पर 1.2 बिलियन व्यूज़ पार किए

गाना “खैरियत” छह साल पहले T-Series के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था। तब से, इसे 1.2 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और 8.2 मिलियन लाइक्स मिले हैं, जिससे यह अब तक के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले बॉलीवुड गानों में से एक बन गया है।

इन आंकड़ों के साथ, “खैरियत” YouTube पर अरिजीत सिंह का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला गाना बन गया है, जो उनकी बेजोड़ लोकप्रियता और सुनने वालों के साथ इमोशनल जुड़ाव को साबित करता है।

अरिजीत सिंह अपने बाकी कमिटमेंट्स पूरे करेंगे

मंगलवार को, अरिजीत सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की। घोषणा के साथ, उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह अपने सभी बाकी म्यूज़िकल कमिटमेंट्स पूरे करेंगे।

खास बात यह है कि अरिजीत ने सलमान खान की आने वाली फ़िल्म “बैटल ऑफ़ गलवान” के लिए पहले ही कई गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं, जो अभी रिलीज़ होने बाकी हैं। फैंस अभी भी इन आने वाले प्रोजेक्ट्स में उनकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर सकते हैं।

एक युग का अंत

हालांकि अरिजीत सिंह के फैसले से फैंस इमोशनल हो गए हैं, लेकिन उनकी म्यूज़िकल विरासत बेजोड़ है। “खैरियत” जैसे गाने हमेशा ज़िंदा रहेंगे, जो पीढ़ियों तक म्यूज़िक लवर्स को सुकून, भावनाएं और टाइमलेस धुनें देते रहेंगे।

