Supreme Court: क्या चुनाव आयुक्त कानून से ऊपर? आजीवन छूट वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

केंद्र सरकार-आयोग से मांगा जवाब

Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देने वाले 2023 के कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून की वैधता की जांच करने पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह मामला न सिर्फ संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है, बल्कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद से भी जुड़ा माना जा रहा है।

यह है मामला

साल 2023 में केंद्र सरकार ने एक कानून में संशोधन किया, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी तरह की एफआईआर, मुकदमे या अभियोजन से आजीवन छूट दी गई। यह सुरक्षा वर्तमान और पूर्व दोनों आयुक्तों पर लागू होती है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता।

इस प्रावधान को गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि, इतनी व्यापक कानूनी छूट भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों को भी नहीं मिली है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों को यह संरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।

फिलहाल कानून पर रोक नहीं

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि, यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है और अदालत इसकी वैधता का परीक्षण करेगी। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कानून पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह इस सवाल की जांच करेगा कि, क्या संसद ऐसा संरक्षण दे सकती है, जो संविधान ने न्यायाधीशों या अन्य उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को भी नहीं दिया?

नया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन

कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि यह चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करता है। याचिका में यह कहा भी गया है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया, जिसने सीईसी और ईसी को एकतरफा नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्तियां छीन ली थीं। यह वो प्रथा है जो देश की आजादी के बाद से चली आ रही है।

