Sameeksha Shetty Bikini Photos: बिकिनी लुक में छाईं अर्चना पूरन सिंह की छोटी बहू, आयुष्मान संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Sameeksha Shetty Bikini Photos: मालदीव में एक शानदार वेकेशन एन्जॉय करते हुए, अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे, आयुष्मान सेठी, अपनी गर्लफ्रेंड, मेंटल वेलनेस कोच और योगा ट्रेनर समीक्षा शेट्टी के साथ सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह कपल सोशल मीडिया पर कई शानदार पोस्ट के ज़रिए फैंस को अपने रोमांटिक वेकेशन की झलकियां दिखा रहा है।

समीक्षा ने अपने स्टाइलिश बीच लुक्स से ध्यान खींचा, और मालदीव के शानदार बैकग्राउंड के सामने अपने वेकेशन फैशन को कॉन्फिडेंस से दिखाया। बीच और पूलसाइड से उनकी शानदार तस्वीरें जल्द ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गईं, जो उनकी खूबसूरती और चार्म की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।

इस कपल ने अपने शानदार स्टे के कुछ करीबी और दिल को छू लेने वाले पल भी शेयर किए, जिसमें उनका मजबूत रिश्ता और ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। उनकी तस्वीरों को फॉलोअर्स से बहुत प्यार मिला है, और कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर सबसे प्यारे यंग कपल्स में से एक कहा है।

इससे पहले, समीक्षा प्रिंटेड बैकलेस मोनोकिनी में अपनी आकर्षक वेकेशन फ़ोटो के लिए भी वायरल हुई थीं,

जहाँ उनके कॉन्फिडेंट पोज़ और ग्लैमरस स्टाइल ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था।

फ़ैन्स अब इस कपल के रिश्ते में अगला कदम उठाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। खबर है कि आयुष्मान और समीक्षा लंबे समय से साथ हैं और हर गुज़रते साल के साथ उनका रिश्ता और मज़बूत होता जा रहा है।

उनके लेटेस्ट मालदीव गेटअवे ने उनके भविष्य को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।