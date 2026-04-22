Yogita Bihani Bikini Bold Photos: बिकिनी में ग्लैमरस अंदाज, अर्चना पूरन सिंह की बहू ने बीच पर लूटी महफिल

Yogita Bihani Bikini Bold Photos: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का परिवार आजकल सुर्खियां बटोर रहा है — सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ग्लैमरस वेकेशन मोमेंट्स के लिए भी। उनके बेटे, आर्यमन और आयुष्मान, हमेशा अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं, और अब उनके पार्टनर सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहे हैं।

प्यार, परिवार और मंज़ूरी

अर्चना के बड़े बेटे आर्यमन सेठी एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जबकि उनके छोटे बेटे आयुष्मान योगा ट्रेनर समीक्षा शेट्टी को डेट कर रहे हैं।

आर्यमन और योगिता काफी समय से लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, और उनके रिश्ते को परिवार की पूरी मंज़ूरी है। अर्चना खुद अपनी होने वाली बहू के साथ एक अच्छा और करीबी रिश्ता शेयर करती हैं।

वेकेशन वाइब्स वायरल

यह कपल अभी वेकेशन एन्जॉय कर रहा है, और योगिता की लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बीच पर आराम करने के पलों से लेकर स्टाइलिश पोज़ तक, उनकी तस्वीरों में कॉन्फिडेंस और एलिगेंस का परफेक्ट मिक्स दिखता है।

एक तस्वीर में, योगिता बीच पर एक शानदार ब्लैक मोनोकिनी में आराम करती हुई दिख रही हैं, जिसमें उनका चार्म बहुत अच्छा लग रहा है।

एक और शॉट में वह एक सफेद बिकिनी में हैं, समुद्र के किनारे एक शानदार बैकग्राउंड के सामने कॉन्फिडेंट पोज़ दे रही हैं — एक ऐसा लुक जिसके बारे में फैंस बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं।

आर्यमन के साथ रोमांटिक पल

अपनी सोलो तस्वीरों के अलावा, योगिता ने आर्यमन के साथ अपने समय की झलकियां भी शेयर कीं। कपल को एक साथ शांतिपूर्ण और रोमांटिक पल बिताते हुए देखा गया, जिससे फैंस को उनके मजबूत रिश्ते की झलक मिली।

एक शानदार करियर

योगिता बिहानी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धीरे-धीरे अपना नाम बनाया है। टेलीविज़न शो में आने के बाद, उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और विक्रम वेधा और द केरल स्टोरी जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आईं।

जल्द शादी की घंटियां?

उनके रिश्ते के मजबूत होने और परिवार के सपोर्ट के साथ, आर्यमन और योगिता के जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद है।

तब तक, उनके वेकेशन मोमेंट्स फैंस को बांधे रखेंगे और सोशल मीडिया पर हलचल मचाएंगे।