Archana Puran Singh Photos: बॉलीवुड की ग्लैम डॉल थीं अर्चना पूरन सिंह, 9वीं फोटो देख लोग बोले- ब्यूटी की मिसाल

Archana Puran Singh Photos, (आज समाज), नई दिल्ली: आज भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक के रूप में जानी जाने वाली अर्चना पूरन सिंह 2019 से द कपिल शर्मा शो में अपनी आकर्षक हँसी और हाज़िरजवाबी से लोगों का दिल जीत रही हैं। लेकिन घर-घर में मशहूर होने से बहुत पहले, अर्चना 80 और 90 के दशक की बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक थीं।

हाल ही में, उनके बचपन की 10 दुर्लभ तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं – और प्रशंसक उनकी सदाबहार खूबसूरती की तारीफ़ करते नहीं थक रहे। ख़ास तौर पर 9वीं तस्वीर ने तहलका मचा दिया है, सोशल मीडिया यूज़र्स दावा कर रहे हैं, “उस समय उनके आकर्षण की बराबरी कोई नहीं कर सकता था।”

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

26 सितंबर 1962 को देहरादून, उत्तराखंड में जन्मी अर्चना का पालन-पोषण एक मज़बूत कानूनी पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ। उनके पिता, चौधरी पूरन सिंह, एक वकील थे, जिन्होंने आपातकाल से जुड़े मामलों में संजय गांधी का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होंने मसूरी के कॉन्वेंट ऑफ़ जीसस एंड मैरी से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की।

फ़िल्मों का सफ़र

सिर्फ़ 20 साल की उम्र में, अर्चना ने 1982 की फ़िल्म निकाह से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फ़िल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं:

अग्निपथ (1990)

सौदागर (1991)

शोला और शबनम (1992)

आशिक आवारा (1993)

राजा हिंदुस्तानी (1996)

हालाँकि, उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिका करण जौहर की फ़िल्म कुछ कुछ होता है (1998) में आई, जहाँ उन्होंने ग्लैमरस और मज़ाकिया मिस ब्रिगैंज़ा का किरदार निभाया था – एक ऐसा किरदार जिसने उन्हें पॉप संस्कृति की सनसनी बना दिया। बाद में उन्होंने अनुपम खेर के साथ मोहब्बतें में फिर से काम किया और एक बार फिर अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया।

परमीत सेठी से एक गुप्त विवाह

अर्चना ने जून 1992 में अभिनेता परमीत सेठी से शादी की, लेकिन सालों तक उनकी शादी एक गुप्त रहस्य बनी रही। द कपिल शर्मा शो के 2020 के एक एपिसोड में, उन्होंने खुलासा किया कि परमीत के माता-पिता शुरू में इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए दोनों ने चुपचाप शादी कर ली।

उस पल को याद करते हुए, अर्चना ने एक बार बताया था कि उनकी शादी की रस्मों के दौरान, उन्हें अपने हेयरड्रेसर का फ़ोन भी आया था, क्योंकि वह सैफ अली खान की पहली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थीं। इस जोड़े ने अपनी शादी को सार्वजनिक करने से पहले लगभग चार साल तक छुपाए रखा।

90 के दशक की ग्लैमरस दिवा

90 के दशक में, अर्चना को अक्सर हिंदी सिनेमा में “ग्लैमर का दूसरा नाम” कहा जाता था। उनके बोल्ड लुक, आकर्षण और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने उन्हें पारंपरिक अभिनेत्रियों के वर्चस्व वाले उद्योग में अलग पहचान दिलाई। आज भी, उनकी पुरानी तस्वीरें साबित करती हैं कि उन्हें अपने दौर के सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक क्यों माना जाता था।