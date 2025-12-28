Archana Puran Singh: 12 साल बड़े एक्टर संग हिट फिल्म दे चुकी हैं अर्चना पूरन सिंह, 1987 में रिलीज हुई थी फिल्म जलवा

फिल्म में अर्चना और नसीरुद्दीन के काम को दर्शकों ने किया था पसंद

Archana Puran Singh, (आज समाज), मुंबई: अर्चना पूरन सिंह को आज कल के दर्शक सिर्फ इसी रूप में जानते हैं कि वो मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में नजर आती हैं और अपनी जोरदार हंसी से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं। हालांकि वो एक एक्ट्रेस के रूप में भी इंडस्ट्री में काफी एक्टिव रही हैं। 80 और 90 के दशक के बाद भी उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। ये बहुत कम फैंस जानते होंगे कि बड़े पर्दे पर वो लीड एक्ट्रेस के रूप में भी नजर आ चुकी हैं।

आज हम आपको अर्चना पूरन सिंह की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद से उम्र में 12 साल बड़े एक मशहूर एक्टर के साथ लीड रोल निभाया था। अर्चना की ये पिक्चर 38 साल पहले रिलीज हुई थी और बॉक्स आॅफिस पर हिट साबित हुई थी। इसमें अर्चना का साथ दिया था जाने-माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने। फिल्म में अर्चना और नसीरुद्दीन के काम को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और फिल्म को टिकट खिड़की पर भी कामयाबी मिली थी।

63 साल की है अर्चना पूरन सिंह

अर्चना पूरन सिंह और नसीरुद्दीन शाह के बीच 12 साल का फासला है। अर्चना का जन्म 26 सितंबर 1962 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था। उनकी उम्र फिलहाल 63 साल है। वहीं नसीरुद्दीन शाह 75 साल के हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदश के बाराबंकी शहर में हुआ था।

जोजो के किरदार में नजर आई थी अर्चना

अर्चना पूरन सिंह और नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म है जलवा। ये फिल्म साल 1987 में रिलीज हुई थी। इसमें नसीरुद्दीन ने इंस्पेक्टर कपिल और अर्चना ने जोजो नाम का किरदार निभाया था। फिल्म का हिस्सा जॉनी लीवर, रेमो फर्नांडिज, ए।के। हंगल, सईद जाफरी, साइरस ब्रेचा और रोहिणी हत्तंगडी जैसे कलाकार भी थे। इसका डायरेक्शन पंकज पाराशर ने किया था। प्रोड्यूसर थे गुल आनंद और कहानी लिखी थी कमलेश पांडे ने।

फिल्म ने कमाए थे 2.87 करोड़

अर्चना पूरन सिंह और नसीरुद्दीन शाह की 38 साल पहले आई फिल्म जलवा एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। मेकर्स ने इस पिक्चर को 1.32 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था और ये 2.87 करोड़ रुपये कमाते हुए हिट साबित हुई थी।