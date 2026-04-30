राघव पर फिदा थीं Archana Gautam! टूटा सपना, चिराग बने नए फेवरेट?

By
Mohit Saini
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राघव पर फिदा थीं Archana Gautam! टूटा सपना, चिराग बने नए फेवरेट?
राघव पर फिदा थीं Archana Gautam! टूटा सपना, चिराग बने नए फेवरेट?

Archana Gautam: सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए ‘बिग बॉस 16’ से मशहूर हुईं अर्चना गौतम अपनी बेबाक और बिंदास पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। शो के दौरान, उन्होंने अक्सर एक सांसद से शादी करने की अपनी इच्छा का ज़िक्र किया—लेकिन कभी यह नहीं बताया कि वह कौन थे। अब, यह राज आखिरकार खुल गया है।

‘मुझे राघव चड्ढा पर क्रश था’

राघव पर फिदा थीं Archana Gautam! टूटा सपना, चिराग बने नए फेवरेट?

हाल ही में एक इंटरव्यू में, अर्चना ने माना कि उनका क्रश कोई और नहीं, बल्कि राघव चड्ढा थे। उन्होंने खुलासा किया: उनके मन में राघव के लिए सच्ची भावनाएँ थीं। राघव ही वह सांसद थे, जिनका ज़िक्र वह अक्सर बिग बॉस के घर के अंदर करती थीं।

इससे पहले कि वह अपनी भावनाएँ ज़ाहिर कर पातीं, राघव ने परिणीति चोपड़ा से शादी कर ली। अर्चना ने साफ-साफ कहा कि राघव के लिए उनकी भावनाएँ अब अतीत की बात हो चुकी हैं।

चिराग पासवान के बारे में क्या?

जब चिराग पासवान के बारे में पूछा गया, तो अर्चना ने सकारात्मक जवाब देते हुए उन्हें “अच्छा” बताया, लेकिन उनके प्रति किसी भी तरह की रोमांटिक दिलचस्पी ज़ाहिर करने से खुद को रोक लिया।

उन्हें किस तरह के पुरुष पसंद हैं?

अर्चना ने रिश्तों के मामले में अपनी पसंद का भी खुलासा किया: उन्हें मज़बूत और दबंग पर्सनैलिटी वाले लोग पसंद हैं।
उन्होंने साफ किया, “अपराधी नहीं”—बल्कि ऐसे लोग जिनकी मौजूदगी दमदार हो और जिन्हें कोई आसानी से चुनौती न दे सके।

ग्लैमर से राजनीति तक

एक एक्ट्रेस और मॉडल होने के अलावा, अर्चना को ‘मिस बिकिनी इंडिया 2018’ का खिताब जीतने के बाद पहचान मिली। वह कई फिल्मों और क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स में नज़र आ चुकी हैं।

उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा: 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर से चुनाव लड़ा।
इससे पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थीं। चुनाव हार गईं और बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने राजनीति में वापसी करने की इच्छा ज़ाहिर की है।

रियलिटी टीवी से लेकर अपनी निजी ज़िंदगी के खुलासों तक, अर्चना गौतम लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। राघव चड्ढा के बारे में उनके बेबाक खुलासे ने उनकी पहले से ही बिंदास पब्लिक इमेज में एक नया मोड़ ला दिया है।

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