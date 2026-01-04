Delhi Pollution Update : दिल्ली में दोबारा 300 के पास पहुंचा एक्यूआई

Harpreet Singh
तेज हवाएं चलने से शनिवार को मिली थी कुछ राहत, आज फिर से खराब श्रेणी में शामिल हुई हवा की हालत

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यह हालात पिछले करीब तीन माह से ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक तो पहुंच रहा है लेकिन इससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 297 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। शनिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 267 रहा था।  रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र रोहिणी (343), जहांगीरपुरी (323), डीटीयू (319) और नरेला (311) सबसे अधिक प्रदूषित हैं, जहां एक्यूआई ‘गंभीर’ श्रेणी में है।

शनिवार को इस तरह रही थी प्रदूषण की हालत

शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 267 दर्ज हुआ जो कि हवा की खराब श्रेणी है। दूसरी ओर, एनसीआर में दिल्ली के बाद गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 262 दर्ज हुआ, यह हवा की खराब श्रेणी है। वहीं, नोएडा में 242, गुरुग्राम में 244 और ग्रेटर नोएडा में 239 एक्यूआई दर्ज हुआ इसके अलावा, फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 222 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है।

वाहन और उद्योग फैला रहे ज्यादा प्रदूषण

दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन से होने वाला प्रदूषण 12.78 फीसदी रहा। इसके अलावा पेरिफेरल उद्योग से 10.54, आवासीय इलाकों से 3.13, निर्माण गतिविधियों से 1.65 और सड़क से उड़ने वाली धूल की 0.86 फीसदी की भागीदारी रही। सीपीसीबी के अनुसार, शनिवार को हवा पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली।

आज दिल्ली में छाया रहेगा कोहरा

राजधानी में रविवार को विभिन्न हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ नजर आ सकता है। शनिवार को कोहरे और धुंध की वजह से दृश्यता काफी कम दर्ज की गई है। पूरे दिन सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए। दिन के समय भी पहाड़ों से आई बफीर्ली हवाओं ने खासा परेशान किया। अधिकतम पारा 17.3 जबकि न्यूनतम 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 5 जनवरी को दोपहर के वक्त 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

