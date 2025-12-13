सड़कों पर लोग मास्क पहने आए नजर, अभी नहीं हैं राहत के आसार

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है। पिछले कई माह से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के वायुमंडल में फैला प्रदूषण ठंड बढ़ने के साथ ही ज्यादा गहराता जा रहा है। हालात यह हैं कि इस क्षेत्र में स्मॉग की एक मोटी परत बन गई है। जिसके चलते प्रदूषण का असर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी को दशार्ता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई कुदरती संभावना नहीं बन रही जिससे इसमें कमी आ सके। इसलिए आने वाले दिनों में भी दिल्ली व एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा में ही सांस लेने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा।

सांस के मरीजों के लिए परेशानी

इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं, सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज शनिवार सुबह एम्स क्षेत्र में दृश्यता कम रही। स्मॉग की परत छाई रही, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यही हाल आनंद विहार में भी रहा। क्षेत्र के आसपास एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 434 दर्ज किया गया है, जिसे सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है।

आईटीओ के आसपास 417 एक्यूआई हुआ दर्ज

आईटीओ क्षेत्र में जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। क्षेत्र के आसपास एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 417 दर्ज किया गया है, जिसे सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अक्षरधाम क्षेत्र के आसपास एक्यूआई 419 दर्ज किया गया है, जिसे सीपीसीबी के अनुसार गंभीर श्रेणी में रखा गया है। संसद मार्ग क्षेत्र में भी दृश्यता कम रही। क्षेत्र के आसपास एक्यूआई 356 दर्ज किया गया है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकेगी कमेटी

इस गंभीर समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति प्रमुख शैक्षणिक विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, आॅटोमोटिव अनुसंधान संस्थानों और अन्य क्षेत्रीय विशेषज्ञों को एकजुट करती है, जो वाहन क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए मजबूत और बहुआयामी रोडमैप की सिफारिश करेगी।