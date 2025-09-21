Sarva Pitru Amavasya Upaay: सर्वपितृ अमावस्या पर काले तिल करें ये उपाय

पितर धन दौलत से भर देंगे झोली

Sarva Pitru Amavasya Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: सर्वपितृ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में अत्यंत उच्च बताया गया है। सर्वपितृ अमावस्या को आश्विन अमावस्या या महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या वह तिथि है जब केवल एक श्राद्ध करके पूरे कुल के पितरों को तृप्त किया जा सकता है। इस दिन का श्राद्ध, तर्पण और दान पितरों को मोक्ष और जीवितों को सुख-समृद्धि और आयु प्रदान करता है।

तंत्र शास्त्र में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व बताते हुए काले तिल के खास टोटकों के बारे में भी बताया है लेकिन इन टोटको करने में कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्वपितृ अमावस्या पर इन खास उपाय के करने से पितरों की कृपा प्राप्त होगी और धन-दौलत और खुशियों में वृद्धि भी होगी।

काले तिल के उपाय

सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का ध्यान करते हुए बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पितरों की कृपा के साथ साथ शनि दोष, शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या पर काले तिल का दान करने से कालसर्प दोष, पितृदोष और राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है।

सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक मुट्ठी में काले तिल लें और उसको परिवार के सभी सदस्यों के उपर से सिर पर सात बार उसारकर घर की उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बार-बार जो धन की हानि हो रही है या फिर धन नहीं टिकता है तो उसमें सुधार आएगा।

सर्वपितृ अमावस्या के दिन जल में काले तिल और कुशा डालकर ॐ पितृभ्य: स्वधा नम: मंत्र से अर्पण करें। ऐसा करने से पितर तृप्त होकर वंशजों को सुख-समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही सायंकाल के समय तिल के तेल का दीपक जला लें और उसमें कुछ काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर रख दें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पर्सनल व प्रफेशनल लाइफ में चल रही टेंशन से मुक्ति भी मिलती है।

सर्वपितृ अमावस्या के दिन काले तिल, कुशा और लाल धागे से रक्षा सूत्र बनाकर दाहिने हाथ में बांध लें। यह टोटका नकारात्मक शक्तियों और पितृ क्रोध से रक्षा करता है। साथ ही अग्नि में ॐ पितृभ्य: स्वाहा बोलते हुए काले तिल की आहुति भी दे दें। यह पितरों को बल, शांति और वंशजों को समृद्धि देता है।

अगर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन हाथ में काले तिल लेकर घर से निकलें। रास्ते में आपको जहां भी कुत्ता दिखाई दे जाए तो उसके सामने वह काले तिल डालकर आगे बढ़ जाएं। अगर वह काले तिल कुत्ता खा लेता है तो यह बहुत शुभ है। आपका कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

