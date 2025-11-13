Apple iPhone Pocket Price: iPhone का नया फैशन! ऐपल ने लॉन्च किया ₹20,300 का मोजा, देखकर उड़ जाएंगे होश

Apple iPhone Pocket Price: अपने प्रीमियम और अक्सर महंगे गैजेट्स के लिए मशहूर Apple ने एक बार फिर प्रशंसकों को चौंका दिया है। इस बार आपके iPhone के लिए एक शानदार “सॉक” के साथ! ब्रांड ने iPhone Pocket नाम से एक नया एक्सेसरी लॉन्च किया है,

जिसकी कीमत ₹13,000 से ₹20,300 के बीच है, और यह आपके पैरों के लिए नहीं, बल्कि आपके स्मार्टफ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए Apple के इस अनोखे लेकिन आकर्षक डिज़ाइन पर करीब से नज़र डालते हैं।

iPhone Pocket क्या है?

iPhone Pocket, जिसे “iPhone सॉक” भी कहा जाता है, एक 3D बुना हुआ, स्ट्रेचेबल फ़ैब्रिक केस है जिसे आपके iPhone में आराम से फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Apple इसे एक पहनने योग्य पॉकेट कहता है, जिसका अर्थ है कि आप इसे अपने कंधे, कलाई या यहाँ तक कि अपने बैग पर पहनकर अपने फ़ोन को ले जा सकते हैं। इसका फ़ैब्रिक इतना लचीला है कि आप फ़ोन निकाले बिना ही स्क्रीन पर नज़र डाल सकते हैं, जो शानदार डिज़ाइन और सूक्ष्म कार्यक्षमता का मिश्रण है।

कीमत और डिज़ाइन

यह पहली बार नहीं है जब Apple ने फ़ैब्रिक एक्सेसरीज़ में कदम रखा है – 2004 में, कंपनी ने iPod Socks $29 (करीब ₹2,400) में लॉन्च किए थे। लेकिन नया iPhone Pocket एक अलग ही स्तर की विलासिता है।

छोटे स्ट्रैप वाला संस्करण: $149.95 (लगभग ₹12,900)

लंबे स्ट्रैप वाला संस्करण: $229.95 (लगभग ₹20,300)

इस एक्सेसरी को Issey Miyake Studio ने डिज़ाइन किया है, वही डिज़ाइन हाउस जिसने स्टीव जॉब्स का आइकॉनिक ब्लैक टर्टलनेक डिज़ाइन किया था। iPhone Pocket का डिज़ाइन न्यूनतम लेकिन लचीला है, जो इसे Apple प्रेमियों के लिए स्टाइलिश और व्यावहारिक बनाता है।

यह कहाँ उपलब्ध होगा?

Apple ने घोषणा की है कि iPhone Pocket एक सीमित-संस्करण उत्पाद होगा, जो केवल चुनिंदा देशों में उपलब्ध होगा – जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।