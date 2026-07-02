Massive Discount on Apple Iphone 17 Sale : Apple Iphone 17 की खरीद पर लगेगी भारी छूट , iphone लवर्स में भारी उत्सव

Massive Sale on Apple Iphone 17 : Iphone ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जिसका हर वर्ग दीवाना है Iphone को लेकर लोगो में उत्सव अकसर देखने को मिल जाता है इसी उत्साह को देखते हुए फ्लिपकार्ट लेकर आया है एक ऐसी सेल जिसमे Apple की लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ की कीमतों में Flipkart की आने वाली GOAT सेल में बड़ी कटौती होने वाली है, जो 4 जुलाई से शुरू हो रही है। ये डिस्काउंट ऐसे समय में आ रहे हैं जब Apple ने कई प्रोडक्ट कैटेगरी में कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे iPhone पर मौजूदा ऑफ़र उन खरीदारों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो गए हैं जो अपग्रेड करने का सोच रहे हैं।

सेल के तहत, स्टैंडर्ड iPhone 17 अपनी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये से कम होकर 70,900 रुपये की इफेक्टिव कीमत पर मिलेगा। iPhone 17 Pro डिस्काउंट के बाद 1,12,900 रुपये में मिलेगा, जबकि इसकी ओरिजिनल कीमत 1,34,900 रुपये थी। इस बीच, फ्लैगशिप iPhone 17 Pro Max पर Rs 22,000 की कटौती होगी, जिससे इसकी इफेक्टिव कीमत Rs 1,49,900 से Rs 1,27,900 हो जाएगी।

सीधे प्राइस कट के अलावा, फ्लिपकार्ट एलिजिबल बैंक ऑफ़ बड़ौदा, HSBC और ICICI बैंक कार्ड इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स के लिए नो कॉस्ट EMI ऑप्शन, एक्सचेंज बोनस और 10% तक का बैंक डिस्काउंट दे रहा है। फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स को सेल का 24 घंटे पहले एक्सेस भी मिलेगा।

क्या iPhone 17 खरीदना होगा सही विकल्प ?

अभी के डिस्काउंट iPhone 17 सीरीज़ को सबसे आकर्षक प्रीमियम स्मार्टफोन डील्स में से एक बनाते हैं। खरीदार Pro मॉडल्स पर Rs 22,000 तक बचा सकते हैं, साथ ही एडिशनल एक्सचेंज और बैंकिंग ऑफर से इफेक्टिव कीमत और भी कम हो जाती है। पुराने iPhones से अपग्रेड करने वाले यूज़र्स के लिए, GOAT सेल एक शानदार मौका है।

क्यों कुछ खरीदार करना चाहेंगे इंतज़ार

रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple अपने आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स की कीमतें बढ़ा सकता है क्योंकि कॉम्पोनेंट की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसमें ज़्यादा महंगे RAM और स्टोरेज चिप्स शामिल हैं। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि iPhone 18 Pro US में $1,249 और $1,299 के बीच लॉन्च हो सकता है, जबकि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,349 और $1,399 के बीच हो सकती है। भारत में, Pro मॉडल की कीमत Rs 1.45 लाख से ज़्यादा हो सकती है, जबकि Pro Max की कीमत Rs 1.60 लाख को पार कर सकती है।

नेक्स्ट-जेनरेशन प्रो मॉडल्स में 12GB RAM, TSMC के 2nm प्रोसेस पर बना Apple का नया A20 Pro चिप और बेहतर AI-पावर्ड फीचर्स होने की उम्मीद है। हालांकि, Apple की ऑफिशियल कीमत और स्पेसिफिकेशन्स सितंबर में होने वाले लॉन्च इवेंट के दौरान ही बताए जाएंगे।

अगर आप सबसे अच्छी कीमत पर कुछ खरीदना चाहते हैं और आपको Apple के लेटेस्ट हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो Flipkart GOAT सेल के डिस्काउंट iPhone 17 सीरीज़ को खरीदने के लिए एक अच्छी डील बनाते हैं। हालांकि, जो यूज़र्स नए फीचर्स, बेहतर AI कैपेबिलिटी और नेक्स्ट-जेनरेशन परफॉर्मेंस चाहते हैं, वे iPhone 18 लाइनअप का इंतज़ार कर सकते हैं, भले ही वह काफी ज़्यादा कीमत पर लॉन्च हो।