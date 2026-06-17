Apple ला सकता है iPhone 18 में बड़ा अपग्रेड, AI एक्सपीरियंस होगा पहले से कहीं बेहतर

iPhone 18: Apple अपने स्टैंडर्ड iPhone लाइनअप के लिए अब तक के सबसे बड़े अपग्रेड में से एक की तैयारी कर रहा है। एक नई सप्लाई-चेन रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले iPhone 18 में कंपनी के तेज़ी से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक बड़ा मेमोरी बूस्ट मिल सकता है।

अगर रिपोर्ट सही साबित होती है, तो नॉन-प्रो iPhone 18 मॉडल आखिरकार एक प्रीमियम AI एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो पहले Apple के हाई-एंड डिवाइस के लिए रिज़र्व था।

स्टैंडर्ड iPhone 18 में 12GB RAM हो सकती है

साउथ कोरिया की KB सिक्योरिटीज की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि Apple स्टैंडर्ड iPhone 18 में 12GB तक RAM देने पर विचार कर रहा है।

यह मौजूदा जेनरेशन के iPhone 17 मॉडल में उम्मीद की जा रही 8GB RAM से एक बड़ी छलांग होगी। जबकि ज़्यादा RAM आमतौर पर मल्टीटास्किंग और ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को बेहतर बनाती है, यह अपग्रेड कुछ बहुत बड़े लक्ष्य के लिए लगता है—Apple के AI-पावर्ड एक्सपीरियंस की अगली जेनरेशन।

Apple इंटेलिजेंस और भविष्य के Siri अपग्रेड के लिए बनाया गया

Apple ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कई AI टास्क सीधे iPhone पर चल सकते हैं, बिना पूरी तरह क्लाउड प्रोसेसिंग पर निर्भर हुए।

यह एक्स्ट्रा मेमोरी एडवांस्ड Apple इंटेलिजेंस फीचर्स को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे तेज़ परफॉर्मेंस, स्मूद मल्टीटास्किंग और ज़्यादा आसान यूज़र एक्सपीरियंस पक्का होता है।

जैसे-जैसे Apple अपने AI इकोसिस्टम को बढ़ा रहा है, मेमोरी की ज़रूरतें काफी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे RAM भविष्य के iPhones में सबसे ज़रूरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में से एक बन जाएगा।

एडवांस्ड Siri फीचर्स के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है

WWDC 2026 के दौरान, Apple ने Siri का एक ज़्यादा इंटेलिजेंट वर्शन दिखाया जो ज़्यादा नेचुरल बातचीत, बेहतर कॉन्टेक्स्टुअल समझ और बेहतर सिस्टम-वाइड वॉयस इंटरैक्शन देने में सक्षम है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन एडवांस्ड ऑन-डिवाइस AI क्षमताओं के लिए अभी लगभग 12GB यूनिफाइड मेमोरी की ज़रूरत होती है, जो उन्हें iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max जैसे कुछ खास प्रीमियम डिवाइस तक ही सीमित करती है।

अगर Apple स्टैंडर्ड iPhone 18 में 12GB RAM लाता है, तो इससे ज़्यादा लोग कंपनी के सबसे एडवांस्ड AI टूल्स को Pro मॉडल में अपग्रेड किए बिना एक्सेस कर पाएंगे।

नॉन-प्रो यूज़र्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड

सालों से, Apple के बेस iPhone मॉडल लेटेस्ट हार्डवेयर के मामले में Pro वर्शन से पीछे रहे हैं। हालांकि, मेमोरी अपग्रेड की अफवाह यह इशारा करती है कि Apple उस अंतर को कम कर सकता है क्योंकि AI iPhone एक्सपीरियंस का एक अहम हिस्सा बन गया है।

हालांकि Apple ने ऑफिशियली किसी स्पेसिफिकेशन्स को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि iPhone 18 अब तक रिलीज़ हुए सबसे काबिल स्टैंडर्ड iPhones में से एक बन सकता है, जो ज़्यादा स्मूद परफॉर्मेंस, बेहतर मल्टीटास्किंग और नेक्स्ट-जेनरेशन Apple इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए पूरा सपोर्ट देगा।