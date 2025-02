Apoorva Mukhija Controversy: महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर भद्दे कमेंट से भड़का इंटरनेट, शो बंद करने की उठी मांग!

Apoorva Mukhija Controversy: सोशल मीडिया पर इन दिनों फेमस यूट्यूबर समय रैना का शो “India’s Got Latent” विवादों के घेरे में है। इस शो में आए मेहमानों द्वारा दिए गए अश्लील और आपत्तिजनक बयान इंटरनेट पर लोगों की नाराजगी का कारण बन गए हैं।

हाल ही में, शो में पहुंचे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा और रणवीर अल्लाहबादिया ने कुछ ऐसे बयान दे डाले कि अब सोशल मीडिया पर शो को बंद करने की मांग उठ रही है। इस विवाद के बाद शो के होस्ट समय रैना को मजबूरन इस एपिसोड को अपने चैनल से हटाना पड़ा। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि इंटरनेट पर इन दोनों कंटेंट क्रिएटर्स की जमकर आलोचना हो रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला।



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपूर्वा मुखिजा ने एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर बेहद आपत्तिजनक और भद्दा कमेंट किया। सोशल मीडिया यूजर्स इस बयान पर गुस्से से भड़क उठे और अपूर्वा को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शो को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें अश्लीलता और घटिया स्तर के कॉन्टेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

Imagine the Indian celebrities, business czars & politicians who invite or do podcasts with men like @BeerBicepsGuy & @ReheSamay

If vulgarity & obscenity had any limit, such men annihilated it

How long my brother Indians & @MIB_India be quiet on this?pic.twitter.com/sPeO9ECfqK

— Rohan Dua (@rohanduaT02) February 9, 2025