Apoorva Makhija in Game The 50: फराह खान के शो ‘The 50’ में होगी अपूर्वा मखीजा की एंट्री? आते ही मचा देंगी बवाल

By
Mohit Saini
-
0
50
Apoorva Makhija in Game The 50: फराह खान के शो ‘The 50’ में होगी अपूर्वा मखीजा की एंट्री? आते ही मचा देंगी बवाल
Apoorva Makhija in Game The 50: फराह खान के शो ‘The 50’ में होगी अपूर्वा मखीजा की एंट्री? आते ही मचा देंगी बवाल

Apoorva Makhija in Game The 50: जियो हॉटस्टार का बहुचर्चित रियलिटी शो ‘द 50’, जिसे फराह खान होस्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। जब से फराह ने पब्लिक में शो के बारे में बताया है, ‘द 50’ को लेकर एक्साइटमेंट एक नए लेवल पर पहुंच गया है। फैंस बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि कौन से सेलिब्रिटी आखिरकार इस शो का हिस्सा बनेंगे।

पहले, कई टीवी और सोशल मीडिया स्टार्स का नाम इस शो से जोड़ा गया था, और अब एक बड़ा नया नाम अफवाहों की लिस्ट में शामिल हो गया है — अपूर्वा मखीजा, जिन्हें द रिबेल किड के नाम से भी जाना जाता है।

क्या अपूर्वा मखीजा ‘द 50’ में शामिल हो रही हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिजिटल क्रिएटर अपूर्वा मखीजा जल्द ही ‘द 50’ में कंटेस्टेंट बन सकती हैं। अपने बोल्ड बयानों और बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाने वाली अपूर्वा अक्सर विवादों में फंसती रही हैं। अगर वह शो में आती हैं, तो ड्रामा पक्का है।

सूत्रों का कहना है कि ‘द 50’ के मेकर्स का मानना ​​है कि अपूर्वा धमाकेदार कंटेंट और जबरदस्त TRP ला सकती हैं। और फैंस भी इससे सहमत हैं — कई लोग पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर अपूर्वा घर में कदम रखती हैं, तो लगातार झगड़े, बहस और एंटरटेनमेंट होगा।

फैंस का एक्साइटमेंट अगले लेवल पर पहुंचा

अपूर्वा की संभावित एंट्री की खबर ने फैंस को दीवाना बना दिया है। सोशल मीडिया ऐसे कमेंट्स से भरा हुआ है, जैसे,
“अगर अपूर्वा आती है, तो घर फिर कभी शांत नहीं रहेगा!” और “वह अपने एटीट्यूड से सबको बर्बाद कर देगी।” उनकी निडर पर्सनैलिटी और तेज जुबान ही रियलिटी शो की जान होती है — और दर्शक यह जानते हैं।

मेकर्स ने कई बड़े नामों से संपर्क किया है

अब तक, रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने कई जाने-माने चेहरों से संपर्क किया है, जिनमें शामिल हैं: शूरा खान, धनश्री, सूफी मोतीवाला, सीमा खान, दिग्विजय राठी, राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, अनुष्का सेन, रिदा थराना, पायल धारे, निक्की तंबोली, नतालिया जानोस्ज़ेक, जस्टिन डी’क्रूज़, आशीष भाटिया, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, युजवेंद्र चहल, करण कुंद्रा, और शहबाज बदेशा। हालांकि, उनमें से कई ने ऑफर ठुकरा दिया है, और फाइनल लिस्ट अभी भी सीक्रेट रखी गई है। ‘द 50’ होने वाला है ग्रैंड – दुबई लोकेशन, रॉयल सेटअप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, द 50 का सेट दुबई में बनाया जा रहा है, और लीक हुई तस्वीरों में एक महल जैसा घर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस शो को भारत की अब तक की सबसे बड़ी रियलिटी सीरीज़ बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। विज़ुअल्स से, घर किसी शाही हवेली से कम नहीं लग रहा है, जो एक शानदार अनुभव का माहौल बना रहा है।

क्या ‘द 50’ बिग बॉस को टक्कर देगा?

अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि द 50 बिग बॉस से भी बड़ा हो सकता है और शायद लोग सलमान खान के आइकॉनिक शो को भूल जाएं। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। फैंस अब पहले प्रोमो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके जल्द ही रिलीज़ होने की उम्मीद है।

सभी की नज़रें अपूर्वा की एंट्री पर

अपूर्वा मखीजा का नाम शो से जुड़ने के बाद, उत्सुकता दोगुनी हो गई है। क्या वह शो में शामिल होकर घर में धमाल मचाएंगी? या यह सिर्फ एक अफवाह है?