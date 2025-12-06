Apache RTX 300 : Apache RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन मार्केट में हुआ लॉन्च , जानें क्या है खास

Apache RTX 300 20th Anniversary Edition ,आज समाज : TVS की एक अलग पहचान है, इसके वेरिएंट्स काफी पसंद किए जाते हैं। TVS ने अब Apache RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन मार्केट में लॉन्च किया है, और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है।

सबसे खास बात यह है कि कुछ महीने पहले पेश किया गया यह सेलिब्रेशन बाकी Apache लाइनअप में भी होगा। Apache RTR 160 2V, 160 4V, 180, 200 4V, RR 310, और RTR 310 को उनके स्पेशल वेरिएंट मिलने के बाद, यह बस कुछ ही समय की बात है जब ADV भी इस पार्टी में शामिल हो जाएगा। इसके फीचर्स यूनिक हैं, जो इसे कस्टमर्स का पसंदीदा बनाते हैं। इसका लुक भी काफी खास है। आप इस मॉडल के बारे में नीचे खास डिटेल्स जान सकते हैं।

डुअल-टोन फ़िनिश

TVS के नए लुक में कई खास फीचर्स होंगे। इसमें नया ब्लैक-शैंपेन गोल्ड लिवरी है। बॉडीवर्क में गहरे काले बेस पर सुनहरे ग्राफ़िक्स हैं। अलॉय व्हील्स में भी डुअल-टोन फ़िनिश है।

इसका एक हिस्सा काला है, दूसरा गोल्ड, जिससे बाइक सड़क पर शानदार दिखती है। यह ओवरऑल लुक दूसरे Apache मॉडल्स के सेलिब्रेटरी एडिशन जैसा ही है, जो एनिवर्सरी रेंज में भी ऐसे ही विज़ुअल्स के साथ धूम मचाएंगे।

हार्डवेयर बदलाव

और कुछ खास नहीं है। एक्सक्लूसिव कलर स्कीम के अलावा, RTX 300 मैकेनिकली और फ़ीचर के हिसाब से वैसी ही रहेगी। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि TVS ने बाइक को कोई हार्डवेयर बदलाव करने के बजाय सिर्फ़ प्रीमियम फ़ील देने पर ध्यान दिया है।

छोटी Apaches (160 2V, 160 4V, और 180) के उलट, जिन्हें उनके स्पेशल एडिशन के हिस्से के तौर पर USB चार्जिंग पोर्ट भी मिला था, RTX 300 किसी भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के साथ नहीं आती है।

