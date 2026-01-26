Anushka Virat London House: लंदन वाले घर में गूंजे मंत्र! अनुष्का–विराट की पूजा की तस्वीरें हुईं वायरल

Anushka Virat London House: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली हमेशा फैंस के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। हालांकि यह कपल अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करता है और सोशल मीडिया पर कम ही झलकियां शेयर करता है, लेकिन फैन पेज अक्सर उनके अनदेखे पलों को लोगों के सामने लाते रहते हैं।

हाल ही में, विराट और अनुष्का के फैन पेजों द्वारा शेयर की गई कुछ तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इन वायरल तस्वीरों में, यह कपल लंदन में अपने घर पर एक पंडित के साथ पारंपरिक पूजा करते हुए दिख रहा है। विराट ने सिंपल सफेद कुर्ता-पायजामा पहना है, जबकि अनुष्का पीच कलर के आउटफिट में सफेद कार्डिगन के साथ बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनकी शांत और शालीन अपीयरेंस ने पूरे सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है।

विरुष्का अपने बच्चों के साथ लंदन में बस गए हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली फिलहाल अपने बच्चों वामिका और अकाय के साथ लंदन में रह रहे हैं। ग्लैमर और लगातार मिलने वाले अटेंशन से दूर, यह कपल कथित तौर पर विदेश में एक शांतिपूर्ण और सादा जीवन जी रहा है। माना जाता है कि विराट और अनुष्का ने अपने बच्चों को अधिक प्राइवेट और ज़मीन से जुड़ा पालन-पोषण देने के लिए उन्हें लंदन में पालने का फैसला किया है। यह कपल 2024 में विदेश शिफ्ट हो गया, हालांकि वे काम के सिलसिले में अक्सर भारत आते रहते हैं।

एक प्रेम कहानी जो 2013 में शुरू हुई

अनुष्का और विराट पहली बार 2013 में एक विज्ञापन के सेट पर मिले थे। जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लोगों की नज़रों से दूर रखा। 2017 में, उन्होंने इटली में एक शानदार प्राइवेट शादी समारोह में शादी की, जिसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। इस कपल ने 2021 में अपनी बेटी वामिका का स्वागत किया और 2024 में एक बेटे अकाय के माता-पिता बने।

अनुष्का शर्मा का फिल्मी सफर

काम की बात करें तो, अनुष्का शर्मा आखिरी बार 2018 की फिल्म ज़ीरो में नज़र आई थीं। उसके बाद, उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। उम्मीद थी कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर आधारित बायोपिक चकदा एक्सप्रेस से वापसी करेंगी। हालांकि, फिल्म की रिलीज़ कई बार टल चुकी है, जिससे फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच, फैंस विराट और अनुष्का की तारीफ सिर्फ उनके स्टारडम के लिए ही नहीं, बल्कि विदेश में रहते हुए भी भारतीय परंपराओं से जुड़े रहने के लिए भी कर रहे हैं।

