Anurag Thakur In Lok Sabha: तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने के आरोप

Anurag Thakur accused TMC MP Smoking In Lok Sabha, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद में आज ई-सिगरेट पिए जाने का सामने आया। हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने सदन में आज यह मामला उठाया और उन्होंने कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने के आरोप गाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर कहा कि मामले की समूचित जांच करवाई जाएगी।

पूरे देश में बैन है ई-सिगरेट

अनुराग ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष से कहा, पूरे देश में ई-सिगरेट बैन है, पर संसद में टीएमसी सांसद ई-सिगरेट का सेवन करते हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की और इस संबंध में जांच करवाने की मांग की। ओम बिरला ने अनुराग ठाकुर की बात को गंभीरता से लिया उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह के नियमों की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी और संसदीय नियमावली के अनुरूप मामले की जांच करवाई जाएगी। संसद की मर्यादा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न नहीं कर सकता : ओम बिरला

अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल से हिमाचल प्रदेश को तटीयकरण के लिए दिए फंड पर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने तटीयकरण के लिए हिमाचल को कितना फंड आवंटित किया है। इसके बाद हिमाचल से सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सदन की व्यवस्था पर सवाल किया। इस ओम बिरला अनुराग ठाकुर को यह भी बताया कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न नहीं कर सकता, बल्कि अपील कर सकता है। भाजपा सांसद ने इस पर कहा कि वे सवाल नहीं पूछ रहे, अपील करना चाहते हैं।

संसदीय नियमों व परंपराओं का करें अनुपालन

अनुराग ठाकुर फिर ई-सिगरेट को लेकर कहा कि टीएमसी के सांसद सदन के भीतर बैठकर बीते कई दिन से लगातार ई-सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या सदन में इसकी इजाजत है, इसकी जांच होनी चाहिए। ओम बिरला ने इस पर कहा, मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे संसदीय नियमों व परंपराओं का अनुपालन करें। अगर कोई भी सदस्य ऐसा विषय लेकर आएगा को निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें : Parliament Session Updates: दोनों सदनों में आज भी कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा