टाइपकास्टिंग पर फूटा Anurag Kashyap का गुस्सा, हीरोइनों के साथ ये भेदभाव क्यों?

Anurag Kashyap, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड के बेबाक फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप अपनी बातों को कभी न लांघने के लिए जाने जाते हैं। अपनी बोल्ड फिल्मों के अलावा, वह अक्सर इंडस्ट्री के मुद्दों पर अपनी बेबाक राय साझा करते हैं। 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली अपनी आगामी फिल्म ‘निशानची’ के प्रचार में व्यस्त, अनुराग ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है – इस बार उन्होंने बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को टाइपकास्ट करने पर सवाल उठाया है।

महिलाओं को उम्र और शादी से क्यों आंका जाता है?

फिल्मी ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार में, अनुराग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को शादी, मातृत्व या उम्र जैसे कुछ पड़ाव पार करने के बाद गलत तरीके से टाइपकास्ट किया जाता है। उन्होंने पूछा कि केवल महिलाओं के करियर को ही इन निजी फैसलों से क्यों आंका जाता है, जबकि पुरुष अभिनेताओं को ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती।

कश्यप ने सवाल किया, “नायिकाओं को माँ के किरदारों के लिए तभी याद किया जाता है जब वे 50 साल की हो जाती हैं। तब भी, उन्हें एक संकीर्ण दायरे में बांध दिया जाता है। लेकिन एक 50 साल की महिला नायिका क्यों नहीं हो सकती?”

शेफाली शाह और करीना कपूर उदाहरण के तौर पर

निर्देशक ने शेफाली शाह का उदाहरण दिया, जिन्होंने दिल्ली क्राइम में दमदार अभिनय किया और साबित किया कि वे किसी भी प्रमुख पुरुष अभिनेता से कम प्रभावशाली नहीं थीं। उन्होंने यह भी बताया कि करीना कपूर भी उतनी ही कुशलता से फिल्मों का नेतृत्व कर रही हैं और इस रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद महिलाओं को केवल सहायक भूमिकाएँ ही निभानी चाहिए।

नीना गुप्ता का संघर्ष और प्रतिष्ठित ट्वीट

नीना गुप्ता के बारे में पूछे जाने पर, अनुराग ने बधाई हो में उनके शानदार अभिनय की प्रशंसा की, जिसने सिनेमा में उम्र को लेकर धारणाओं को नया रूप दिया। उन्होंने नीना के उस वायरल ट्वीट को याद किया जिसमें उन्होंने लिखा था: “कम से कम हमें अपनी उम्र के अनुसार भूमिकाएँ तो दें।” इस ट्वीट ने सांड की आँख में युवा अभिनेत्रियों को बुज़ुर्ग महिलाओं के रूप में लिए जाने पर बहस छेड़ दी थी, जिससे वरिष्ठ कलाकारों को दरकिनार कर दिया गया था जो इन भूमिकाओं को अधिक प्रामाणिक रूप से निभा सकते थे।

एक गहरी जड़ वाली समस्या

अपने बयानों के माध्यम से, अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड की उस पुरानी मानसिकता की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें अभिनेत्रियों को “उम्र के अनुसार” या “लिंग के अनुसार” भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुष कलाकार उम्र की परवाह किए बिना मुख्य भूमिकाएँ निभाते रहते हैं। उनके प्रश्न भारतीय सिनेमा में अधिक समावेशी और प्रगतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।