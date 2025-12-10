Lok Sabha Session 8th Day : अनुप्रिया बोलीं- घुसपैठिये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ‘गंभीर’ खतरा, डिंपल ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

Lok Sabha Session 8th Day: अनुप्रिया बोलीं- घुसपैठिये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 'गंभीर' खतरा, डिंपल ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

Lok Sabha Session 8th Day, (आज समाज), नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र का आज का आठवां दिन था, वहीं चुनाव सुधार पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। इस दौरान लोकसभा में चुनाव सुधारों और चुनाव आयोग द्वारा देश के कुछ राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने वंदे मातरम पर सदन में चर्चा की शुरुआत की। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया।

इन्हें मतदाता सूची से बाहर करना जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, देश में घुसपैठियों ने आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड भी बना लिए हैं और इन्हें मतदाता सूची से बाहर करना जरूरी है। उन्होंने कहा, इन्ही के लिए SIR किया जा रहा है, लेकिन हमारे विपक्षी भाइयों के मन में इनके लिए दया पैदा हो जाती है। अनुप्रिया ने कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ इन घुसपैठियों को क्यों मिलना चाहिए। ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड के जरिए किसी न किसी दल के वोटर बन बैठे हैं क्या इसलिए इन्हें बाहर नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठिये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के 95 हारों के बाद जल्द ही 100 हारों का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर चुनाव के बाद राहुल गांधी को 1-2 विदेशी यात्राओं की जरूरत होती है। शर्मा ने यह भी कहा कि चुनावी सुधारों से ज्यादा कांग्रेस को अपने आप में सुधार की जरूरत है, क्योंकि वह न तो प्रदर्शन कर पा रही है और न ही खुद को बदल पा रही है।

सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बूथ के अंदर वोट करते नजर आए

वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान ईवीएम दिखाने की डिमांड की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में बहस के दौरान चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए लेकिन ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के लिए काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बूथ के अंदर वोट करते नजर आए, लेकिन चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग पक्षपात कर रहा है।

बीएलओ को बिना ट्रेनिंग काम पर लगा दिया गया

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया और नियम बदल दिया गया कि अब 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज हटा दिए जाएंगे। जबसे चुनाव आयुक्त चयन कमेटी में से CJI को हटाया गया है तबसे यह ज्यादा हो रहा है। SIR के नाम पर नागरिकता कानून (एनआरसी) लागू किया जा रहा है। ये लोकतंत्र पर सीधा निशाना है। उन्होंने कहा, बिहार में 85 लाख लोगों को हटाया गया। इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यूपी बंगाल में बीएलओ को बिना ट्रेनिंग काम पर लगा दिया गया है। इस कारण वे प्रेशर में आत्महत्या कर रहे हैं।

