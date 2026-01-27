Adrija Roy: अनुपमा की अद्रिजा रॉय ने की सगाई

सादगी भरे लुक ने लूटा फैंस का दिल

Adrija Roy, (आज समाज), मुंबई: अद्रिजा ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के साथ सगाई की है। इस खास मौके की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। अद्रिजा और विग्नेश की सगाई पूरी तरह साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के साथ हुई। सगाई समारोह बहुत ही सादगी भरा नजर आ रहा है। इसकी खूबसूरती और गहराई ने सभी फैंस का दिल जीत लिया है। फोटोज में दोनों एक दूसरे को अंगुठी पहनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और खुशी साफ झलक रही है।

लाल रंग की खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनी

एक्ट्रेस ने अपनी सगाई की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, जिस प्यार के लिए मैंने दुआ की थी, उसी से आज मेरी सगाई हो गई है। विघ्नेश हैलो से शुरू होकर आज एक पवित्र वादे तक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है। सगाई के दौरान अद्रिजा ने लाल रंग की खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी भी पहनी हुई है। उनका सिंपल मेकअप, छोटी बिंदी और बालों में लगा गजरा उनके लुक को और भी निखार रहा था। वहीं, विग्नेश अय्यर ने कुर्ता और सफेद धोती पहनकर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लुक अपनाया।

सगाई में परिवार के करीबी लोग ही मौजूद थे। तस्वीरों में रिंग सेरेमनी, मुस्कुराते चेहरे और साथ बिताए गए खास पलों की खूबसूरती नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर फैंस कपल को बधाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस के को-स्टार और टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार भी कमेंट सेक्शन में उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।

2016 में बंगाली टेलीविजन सीरियल से की थी एक्टिंग करियर की शुरूआत

एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत 2016 में बंगाली टेलीविजन सीरियल बेदिनी मोलुआर कोठा’ से की थी और कई शोज में काम किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी टेलीविजन में कदम रखा। उन्होंने दुर्गा और चारु, इमली, कुंडली भाग्य जैसे सीरियल किए। अनुपमा में राही के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई।

