Anupama Spoiler: जेल से निकलते ही बदलेगी अनुपमा की किस्मत, रजनी बनेगी लकी चार्म

Anupama Spoiler: रुपाली गांगुली के हिट टीवी शो अनुपमा की कहानी में तेज़ी से ट्विस्ट और ड्रामैटिक टर्न आ रहे हैं। जब से अनुपमा मुंबई आई है, उसकी ज़िंदगी ने एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया है। सबके सामने बेइज्जत होने से लेकर गंभीर आरोपों का सामना करने तक, उसके सफर में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होतीं—लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बस आने ही वाला है।

अनुपमा पर खाने में ज़हर मिलाने का आरोप है जिससे लोग बीमार पड़ गए। मामला तब और बिगड़ जाता है जब शो की मेन लीड अचानक शो छोड़ देती है, और इसका इल्ज़ाम अनुपमा पर लगाया जाता है। सेट पर उसकी बेइज्जती होती है, सबके सामने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है, और जल्द ही हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है।

अनुपमा जेल पहुंचती है

आने वाले एपिसोड में, दर्शक देखेंगे कि अनुपमा को ज़बरदस्ती जेल ले जाया जाता है। टूटी हुई और बेबस, वह सलाखों के पीछे टूट जाती है, यह समझ नहीं पाती कि उसकी ज़िंदगी में इतना बुरा मोड़ कैसे आ गया। लेकिन, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तभी रजनी उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण बनकर आती है।

रजनी अनुपमा की लाइफलाइन बन जाती है

रजनी जेल में अनुपमा से मिलती है और बस एक स्मार्ट चाल से उसे रिहा करवा लेती है। जैसे ही अनुपमा जेल से बाहर आती है, उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। रजनी सिर्फ़ कानूनी तौर पर ही उसकी मदद नहीं करती—वह उसकी इमोशनल ताकत और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाती है।

आज़ादी के बाद जश्न

रिहा होने के बाद, अनुपमा और रजनी एक साथ जश्न मनाते हैं, जिससे अनुपमा की ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। इस बीच, जेल में अनुपमा के रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिससे पूरी फिल्म सिटी शॉक हो जाती है। मज़े की बात यह है कि उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

आखिरकार किस्मत अनुपमा पर मुस्कुराती है

वायरल वीडियो में अनुपमा के रॉ इमोशन और नेचुरल एक्टिंग ने इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को इम्प्रेस किया है। बहुत जल्द, उसे एक्टिंग का एक बड़ा मौका मिलने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। दूसरी ओर, शाह हाउस में अफ़रा-तफ़री मचने वाली है, क्योंकि लीला और अंश के सलाखों के पीछे जाने की संभावना है।