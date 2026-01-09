Anupama Big Twists: घर में कदम रखेगी अनुपमा और…” वसुंधरा की उड़ जाएगी नींद, गौतम की होगी धुनाई

Anupama Big Twists: अनुपमा में हाई-वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना की गोद भराई की रस्म नए हंगामे, टकराव और चौंकाने वाले ट्विस्ट लेकर आएगी। हमेशा की तरह, जहाँ अनुपमा जाती है, ड्रामा उसके पीछे-पीछे आता है – और इस बार, वसुंधरा, पाखी और गौतम इस तूफान के केंद्र में होंगे। आने वाले एपिसोड में आप ये 9 बड़े ट्विस्ट देख सकते हैं:

1. अनुपमा पाखी को दिवाकर के खिलाफ भड़काएगी

पाखी एक बार फिर दिवाकर से शादी करने की ज़िद करेगी। अनुपमा उसे चेतावनी देगी और दिवाकर की असली सच्चाई समझाने की कोशिश करेगी, और उसे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले दो बार सोचने की सलाह देगी।

2. पाखी अनुपमा को एटीट्यूड दिखाएगी

सुनने के बजाय, पाखी अनुपमा को नज़रअंदाज़ करेगी और ऐलान करेगी कि वह जल्द से जल्द दिवाकर से शादी करना चाहती है। वह यह भी कहेगी कि वह अकेले रहते-रहते थक गई है और अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती।

3. वसुंधरा पराग को घर छोड़ने की धमकी देगी

वसुंधरा को पता चलेगा कि अनुपमा और उसके परिवार को प्रार्थना की गोद भराई में बुलाया गया है। गुस्से में आकर वह पराग को धमकी देगी कि अगर अनुपमा घर में आई तो वह घर छोड़कर चली जाएगी।

4. प्रार्थना अपने फैसले से वसुंधरा को चौंका देगी

प्रार्थना वसुंधरा का सामना करेगी और ऐलान करेगी कि वह अपनी गोद भराई की रस्में अनुपमा के घर पर करना चाहती है। इससे ख्याति परेशान हो जाएगी, जो वसुंधरा को हंगामा करने से रोकने की कोशिश करेगी।

5. अनुपमा गोद भराई की रस्म में पहुँचेगी

अनुपमा अपने परिवार के साथ फंक्शन में शामिल होगी। उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, लेकिन पराग उससे नज़रें चुराता हुआ दिखेगा, जो साफ तौर पर असहज होगा।

6. अनुपमा और वसुंधरा के बीच ज़बरदस्त टकराव

जैसे ही वसुंधरा अनुपमा को देखेगी, वह फिर से अपना आपा खो देगी। वह शाह परिवार पर ताना मारेगी, लेकिन अनुपमा उसे करारा और मुंहतोड़ जवाब देगी, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस होगी। 7. वसुंधरा गौतम को अपना दामाद कहती है

एक चौंकाने वाले कदम में, वसुंधरा गौतम को अपना दामाद और प्रार्थना के बच्चे का पिता घोषित करेगी। वह गौतम से अंश की जगह बैठने के लिए भी कहेगी। इससे अनुपमा का परिवार हैरान रह जाएगा।

8. अनुपमा गौतम को ज़मीन पर गिरा देती है

जब गौतम प्रार्थना के पास जाने की कोशिश करेगा, तो अनुपमा अपना आपा खो देगी और उसे लात मारेगी, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाएगा। गौतम चुपचाप यह अपमान सह लेगा, लेकिन इससे वसुंधरा को एक बार फिर गुस्सा आ जाएगा।

9. अंश को सबसे बड़ा झटका लगता है

वसुंधरा की बातें सुनकर अंश पूरी तरह टूट जाएगा। प्रार्थना वसुंधरा को रोक नहीं पाएगी और चुपचाप पूरा ड्रामा देखती रहेगी। पाखी की बगावत, वसुंधरा की धमकियों और गौतम के अपमान के साथ, अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में पूरा ड्रामा होने वाला है।