Anupam Kher And Ravi Kishan: जिम में अनुपम खेर ने रवि किशन को दी कड़ी टक्कर, दिखाए डोले-शोले

जिम में काफी एक्सरसाइज करते हैं अनुपम खेर

Anupam Kher And Ravi Kishan, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर न सिर्फ अपनी बेहतरीन अदाकारी से बल्कि अपनी फिटनस के चलते भी काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। 70 साल की उम्र में भी अभिनेता ने खुद को फिजिकली काफी मेंटेन रखा है। इसके लिए अनुपम खेर जिम में काफी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत पसीना बहाते हैं। उन्होंने इसकी एक ताजा झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है और इस बार जिम में उनका साथ दिया है मशहूर अभिनेता रवि किशन ने।

नई तस्वीर को लेकर फैंस के बीच सुर्खियों

अनुपम खेर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव पाए जाते हैं। अक्सर वो अपनी तस्वीरें और वीडियो इंस्टग्राम पर शेयर करते रहते हैं। फिलहाल वो अपनी नई तस्वीर को लेकर फैंस के बीच सुर्खियों में हैं। इस तस्वीर में उनके साथ रवि किशन भी दिखाई दे रहे हैं। सिनेमा के दोनों दिग्गजों ने जिम में एक साथ पसीना बहाया। इसके बाद साथ में एक तस्वीर खिंचाते हुए अपने डोले-शोले दिखाए। 70 साल के अनुपम खेर इस मामले में 56 साल के रवि किशन को तगड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं।

रवि-अनुपम ने साथ में किया वर्कआउट

अनुपम खेर और रवि किशन ने गुरुग्राम में जिम में साथ में वर्क आउट किया। अनुपम ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक तरफ रवि अपने डोले-शोले दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपम भी डोले-शोले दिखाते हुए सीना तानकर खड़े हुए हैं। तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ह्वदर्द अस्थाई है, जबकि गर्व हमेशा के लिए है। अपने दोस्त और को-एक्टर रवि किशन के साथ वर्कआउट। हर हर महादेव।

फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट

अनुपम खेर और रवि किशन की इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इस पर खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वाह सर गजब फोटो है। एक ने दोनों को लीजेंड बताया। एक ने लिखा, आप दोनों को बहुत सारा प्यार। एक अन्य ने कमेंट किया, दोनों लड़के तबाही मचाते हुए। खुश रहो। जय श्री राम।

इस फिल्म में दिखेंगे अनुपम-रवि

अनुपम खेर और रवि किशन जल्द ही स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोनों की आने वाली पिक्चर का नाम है खोसला का घोसला 2। इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और ये फिल्म साल 2026 में ही रिलीज की जाएगी।