Anti Ragging week : एंटी रैगिंग सप्ताह के समापन पर हुआ पोस्टर मेकिंग व निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

Anti Ragging week ((आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में प्रधान देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव दिनेश गुप्ता एवं कार्यकाल प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में एंटी रैगिंग सप्ताह का समापन किया गया। गौरतलब है कि महाविद्यालय प्रांगण में 12-18 अगस्त तक विभिन विषयों पर प्रतिदिन रैगिंग के खिलाफ विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई।

अन्तिम दिन पोस्टर मेकिंग,प्रतियोगिता स्लोगन लेखन, एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में विवेक झा बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र ने प्रथम स्थान, जीया बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा ने द्वितीय स्थान तथा ट्विंकल शर्मा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए

निबंध लेखन में वंशिका रॉय बीबीए अंतिम वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, करिश्मा भाटी बीबीए तृतीय वर्ष ने द्वितीय स्थान, हंशीका चौहान बीबीए प्रथम वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉ. रामचंद्र लाइब्रेरियन, एंटी रैगिंग सेल की संयोजिका डॉ. सचिन गर्ग, डॉ डिंपल व सदस्य सुभाष कैलोरिया और डॉली मंगला मौजूद रहे। विजेता विद्यार्थियों को प्राचार्य ने प्रमाण-पत्र वितरित किए व बधाई दी।

