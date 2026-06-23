Anshula Kapoor Pre Wedding Photos: रोहन ने माथे पर किया Kiss, अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

By
Mohit Saini
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Anshula Kapoor Pre Wedding Photos: रोहन ने माथे पर किया Kiss, अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
Anshula Kapoor Pre Wedding Photos: रोहन ने माथे पर किया Kiss, अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

Anshula Kapoor Pre Wedding Photos: कपूर परिवार में शादी का जश्न ज़ोरों पर है क्योंकि अंशुला कपूर अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। शादी की बड़ी रस्में ऑफिशियली शुरू होने से पहले, परिवार ने आशीर्वाद लेने के लिए पारंपरिक माता की चौकी सेरेमनी रखी, जिससे यह मौका सितारों से भरा और इमोशनल सेलिब्रेशन बन गया।

दिल को छू लेने वाले फैमिली मोमेंट्स से लेकर शानदार एथनिक फैशन तक, शादी से पहले का यह इवेंट जल्द ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

Anshula Kapoor Pre Wedding Photos: रोहन ने माथे पर किया Kiss, अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग

कपूर परिवार एक खास सेलिब्रेशन के लिए एक साथ आया

इस सेरेमनी में कपूर परिवार के कई सदस्य मौजूद थे, जिनमें अर्जुन कपूर, जान्हवी कपूर, खुशी कपूर, बोनी कपूर और दूसरे करीबी रिश्तेदार शामिल थे। इवेंट की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं, जिससे फैंस को अंशुला की आने वाली शादी के आसपास के खुशी के माहौल की एक झलक मिल रही है। लेकिन, होने वाली दुल्हन ने अपने शाही लुक से आसानी से सबका ध्यान खींचा।

अंशुला कपूर के रॉयल प्री-ब्राइडल लुक ने दिल जीत लिया

इस खास मौके के लिए, अंशुला कपूर ने डिज़ाइनर लेबल Itrh के कस्टम-डिज़ाइन किए गए लहंगे में एक शानदार ट्रेडिशनल लुक अपनाया। गोल्डन-बेज रंग के इस आउटफिट में बारीक कढ़ाई, सीक्विन, मिरर वर्क और हाथ से बने डिटेल्ड मोटिफ्स थे, जिसने उनके लुक को एक लग्ज़री टच दिया। भारी एम्बेलिश्ड बॉर्डर और बेहतरीन कारीगरी ने आउटफिट को एक रॉयल चार्म दिया जो त्योहार के मौके के लिए बिल्कुल सही था।

जिस चीज़ ने लुक को सच में और बेहतर बनाया, वह था उनका स्टेटमेंट हाई-नेक ब्लाउज़, जिस पर ज़रदोज़ी, गोटा-पट्टी का काम, मोती और बारीक पत्थरों की सजावट थी। नेकलाइन खुद एक सजावटी चोकर जैसी लग रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा भारी नेकलेस की ज़रूरत नहीं पड़ी।

फुलकारी दुपट्टा जिसने ट्रेडिशनल चार्म दिया

अपने आउटफिट में वाइब्रेंट पंजाबी टच देते हुए, अंशुला ने अपने न्यूट्रल-टोन वाले लहंगे को लाल, हरे, नारंगी और गुलाबी एम्ब्रॉयडरी वाले रंगीन फुलकारी दुपट्टे के साथ पेयर किया।

ट्रेडिशनल ड्रेप ने उनके आउटफिट में एक खूबसूरत कल्चरल एलिमेंट लाया और उनके प्री-वेडिंग लुक की सबसे खास बातों में से एक बन गया।

उन्होंने लेयर्ड ज्वेलरी, स्टेटमेंट इयररिंग्स, चूड़ियों और मांग टीका के साथ अपने लुक को पूरा किया, जिससे उन्हें एक खास ब्राइडल ग्लो मिला।

लग्ज़री एक्सेसरीज़ ने लुक को पूरा किया

अंशुला ने एक स्लीक सेंटर-पार्टेड बन, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, न्यूड लिप्स और सटल आई मेकअप के साथ एक सोफिस्टिकेटेड ब्यूटी लुक चुना।

उन्होंने मीरा महादेविया के कलेक्शन से एक डिज़ाइनर फिलिग्री मिनी क्लच के साथ अपने आउटफिट को और बेहतर बनाया। बारीकी से बनाई गई यह एक्सेसरी उनके शाही कपड़ों को कॉम्प्लिमेंट कर रही थी और ओवरऑल लुक में एक अंडरस्टेटेड लग्ज़री का टच दे रही थी।

रोहन ठक्कर का प्यारा सा अंदाज़ दिल पिघला देता है

रोहन ठक्कर भी लाल कढ़ाई वाले कुर्ता-पायजामा और मैचिंग स्टोल में उतने ही एलिगेंट लग रहे थे। सेलिब्रेशन की कई तस्वीरों में कपल को एक साथ रस्में निभाते, मुस्कुराते और परिवार के सदस्यों के साथ करीबी पल बिताते हुए देखा गया। एक खास तस्वीर, जिसमें रोहन ने प्यार से अंशुला के माथे पर किस किया, वह जल्द ही फैंस की पसंदीदा बन गई और ऑनलाइन खूब तारीफें बटोरीं। हर फ्रेम में कपल के बीच की केमिस्ट्री साफ दिख रही थी, जिससे सेलिब्रेशन और भी खास हो गया।

जान्हवी और खुशी कपूर ने इवेंट में ग्लैमर बिखेरा

जान्हवी कपूर ने बॉर्डर पर लाल और गोल्ड डिटेलिंग वाली खूबसूरत गुलाबी सिल्क साड़ी में सबका ध्यान खींचा। उन्होंने इस आउटफिट को स्टेटमेंट ज्वेलरी, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और लहराते बालों के साथ पेयर किया, जिससे एक टाइमलेस एथनिक लुक बना।

इस बीच, खुशी कपूर ने पेस्टल गुलाबी रंग का एम्बेलिश्ड आउटफिट चुना, जिस पर नाजुक चांदी की कढ़ाई थी। डायमंड ज्वेलरी, सॉफ्ट मेकअप और एक शानदार हाफ-पोनीटेल हेयरस्टाइल ने उनके खूबसूरत लुक को पूरा किया।

दोनों बहनों ने त्योहार के मूड को पूरी तरह से पूरा किया और साथ ही सेलिब्रेशन में अपने फैशन स्टेटमेंट भी जोड़े।

अर्जुन कपूर ने सबका दिल जीत लिया

हालांकि होने वाली दुल्हन बेशक सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन अर्जुन कपूर ने भी त्योहार में एनर्जी का एक एक्स्ट्रा डोज़ जोड़ दिया।

हल्की कढ़ाई वाला स्टाइलिश लाल कुर्ता पहने, एक्टर पूरे इवेंट में अपनी बहन और परिवार के सदस्यों के साथ मज़ेदार पल बिताते दिखे। माता की चौकी के दौरान अर्जुन के जोश में नाचने के वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए, जिसमें फैंस ने अंशुला के लिए उनके उत्साह और प्यार की तारीफ़ की। उनकी जानदार परफॉर्मेंस प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की खास बातों में से एक बन गई।

प्यार और फैमिली बॉन्डिंग से भरा सेलिब्रेशन

सेरेमनी की तस्वीरों में कपूर परिवार का प्यार, खुशी और साथ बहुत खूबसूरती से दिखा। इमोशनल रस्मों और स्टाइलिश फैशन मोमेंट्स से लेकर हंसी-मजाक से भरी खुलकर बातचीत तक, इस इवेंट ने अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की आने वाली शादी को लेकर उत्साह को पूरी तरह से दिखाया। जैसे-जैसे बड़े दिन का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक की और झलकियां देख सकें।

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